連安卓粉都想換iPhone 15！他揭1關鍵太吸引人：想不到不換的理由

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果官方於15日晚上8時開放iPhone 15預購，但可能因為預約民眾多，直到20分鐘後才有辦法進入網站。有網友便發文表示，他身邊有蠻多朋友都決定換iPhone 15，這次新機有可能讓蘋果在台灣的市占率再提高嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的MobileComm板上，以「iPhone 15真的有機會把市占推上新高？」為標題發文，提到他身邊有一些拿iPhone 11的朋友都打算換iPhone 15，只是還不想衝第一波而已。且不只如此，他還有一些拿安卓的朋友都對iPhone 15感興趣，甚至已經預購。

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原PO詢問後，才得知朋友之所以有意購買iPhone 15，是因為新機改採「Type-C」。對此，他也感到好奇，蘋果在台灣的市占率會再往上衝嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒辦法，安卓陣營不給力」、「我13 Pro也預購15 Pro了」、「安卓用一年還是打算換回iPhone」、「去年14沒有USB-C讓我不爽換，今年該換了」、「我主要是Android真的用2、3年系統就會有點問題，所以想跳，然後這一次改成Type-C也是一個推進的吸引力」、「S23已經預購i15PM了，上了Type-C想不到不換的理由」、「對目前已經拿i13、14的人，15吸引力老實說還好，但卻意外吸引安卓族群，所以首購火爆不意外」。

但也有網友表示，「為了USB-C換蘋果？我是覺得不可能」、「蘋果的鍵盤真的垃圾」、「難搶的原因多半出在蘋果商店的伺服器太爛」、「拿掉醜死的動態島，加入螢幕下指紋辨識，我再考慮買」、「哪裡高？不想換iPhone的人很多」、「充電速度那麼慢，根本不想換」、「好貴，安卓的又沒信仰」。

▲2023年7月台灣手機銷售量占比排名。（圖／傑昇通信）

本站曾報導《7月熱銷手機排行榜出爐 iPhone 14銷售量「成長近2成」》，經市調公司統計數據、傑昇通信門市銷售資料整理，截至今（2023）年7月，蘋果銷售量占比30.3%，是五大手機品牌之冠，而緊追在後的是三星，銷售量占比29.8%，排名第三至第五的品牌則依序為11.6%的OPPO、7.3%的Redmi、7.2%的vivo。