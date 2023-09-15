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九年級生跟老闆對嗆！老鳥看傻「是偶像阿」　PTT破關鍵

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今年首批「九年級」新鮮人進入職場，就有網友震驚表示，他們在工作上，為了捍衛自己的權益，竟毫無畏懼地跟老闆對嗆，看在老鳥眼裡簡直不可思議，而鄉民們也掀起論戰。

網友在PTT提到，九年級生在工作上，常常爭取自己的權益，不加班、不過勞，有時候還會跟老闆發生衝突，「看在老屁股眼裡真的是偶像，但礙於房貸、車貸、小孩教育費，不敢像他們這麼灑脫。」

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後來他細想此事，不禁直言「九年級的敢跟老闆對幹，是因為還沒買房，沒有比較大的貸款，所以相對沒有被責任束縛吧？」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，鄉民們紛紛回應，「因為爸媽有錢和從小到大沒缺錢過」、「九年級爸媽都一人配一兩棟房」、「九年級爸媽就是五、六年級啊！又少子，都嘛留房子了」、「反正都買不起，當然要過得開心點」、「目前家裡資源夠多，讓他們能比較做自己，哪天錢快燒完，一樣就跪了」、「七年級後到八年級前段，也是跟老闆對幹」、「都躺平了還買房？」

不過，也有人不以為然，直呼「為五斗米折腰而已，折不折本來就是看人」、「買房自己選的，被壓榨你也要心甘情願」、「誰規定有人拿錢出來你就要舔？」

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