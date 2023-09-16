熱血救人學防災　南消七大隊結合虎尾寮社區公益捐血

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，配合關聖里辦公室與市議員曾之婕服務處，辦理「虎尾寮社區公益捐血日」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊後甲分隊，配合關聖里辦公室與市議員曾之婕服務處，於16日上午10時至12時合作辦理「虎尾寮社區公益捐血日」，藉由該活動讓民眾不僅熱心公益捐血，更能增進防火防災與急救知識，以保障居家場所安全。

本次防火宣導內容包括：居家防火、裝設住宅式火災警報器、防溺、登山安全事項宣導、瓦斯使用…等。另外針對緊急救護，則是教導民眾CPR與哈姆立克並實際操作外，更是詳盡解說線上DACPR指導的內容與流程，希望讓民眾遇到需要緊急救護的患者時能勇於伸出援手。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防同仁致力於透過各種平台或時機進行防火宣導，目的為了提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險。

消防局長李明峯表示，消防局是台南市民最堅強的後盾，期望能藉本次豐富多元化活動，透過各種防災傳達及教授，讓現場捐血朋友們學習各項災害應變技能成為防災尖兵。市長黃偉哲也提醒捐血民眾，期望藉由防火防災觀念扎根落實預防火災之目的，減輕災害之目標，創造更有防災韌性的都市。

消防局第七大隊也呼籲市民朋友，一年一度中秋節即將到來，呼籲大家過節隨時注意居家防火安全，烤肉烹煮用火務必「人離火熄」；購買煙火爆竹，務必認明爆竹煙火的「認可標示」，並依照爆竹煙火上所印的安全施放方式使用；未滿12歲的兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同才能施放爆竹煙火，違反者可處以3千元到1萬5千元罰鍰。消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。