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南消七大隊東門分隊防災時尚化　攜手遠百設防災物資專櫃

▲台南市消防局第七大隊東門分隊，攜手轄內遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊東門分隊，攜手轄內遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值9月，也是因應921地震而訂立的防災月，台南市消防局第七大隊東門分隊指出，當初921的震撼至今仍讓台灣人民隱隱作痛，災害的可怕是不可言語，唯有落實全民抗災，超前部署於災前，才能降低災害損壞與傷亡。

「防災務必早部署，物資整備不能無，災害來臨從容渡，災時應變我做主」。台南市消防局第七大隊東門分隊，鑑於防災必須超前部署，因此攜手轄內遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。

▲台南市消防局第七大隊東門分隊，攜手轄內遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防災物資的選購地點已越來越普及，從賣場至精品百貨都可購買，防災物資專櫃陳列各式各樣的品項，有食物、手電筒、頭盔、膠鞋、飲用水…等，可供災害應變時使用，確保自身安全及避難時民生物資的供給。防災專櫃除提供民眾物資整備之外，東門分隊本於防災專業，亦於專櫃分享物資整備及災害應變技巧，讓現場民眾收穫滿滿。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，防災不分你我他，唯有全民防災，才能將災害傷亡降至最低;災前的超前部署，災時正確的應變措施，民眾生命安全才有保障。

▲台南市消防局第七大隊東門分隊，攜手轄內遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局各項防災宣導，都是為了充實百姓防災知識與技能，以應付災害時的應變。消防局為了將防災觀念深入百姓生活圈的每個角落，運用各種方法將防災保命符送到每一位市民手上，以確保百姓安全，防災專櫃的設置即是一例。

市長黃偉哲本於韌性防災都市的願景表示，災害預防唯有著手全民防災，紮根都市每個角落，市民才能免於災害的恐懼，創造幸福宜居的防災城市。

南消第七大隊呼籲市民，中秋佳節將至，烤肉聚餐務必注意用火安全，「人離火熄」才能確保火災零機率。施放爆竹煙火，請選購附有認可標示之產品，並依安全施放方式使用，避免意外的發生;12歲以下兒童須由家長陪同施放，以免誤觸法令遭受罰款。

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