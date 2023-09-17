台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南佳里辦理社區營造成果展，消防局第三大隊佳里分隊為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識，特於17日搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。

為了增添佳里社區成果展熱鬧氣氛，除了讓民眾欣賞到精彩的社區表演與和風劇團《森林裡最恐怖的是誰？》演出外，佳里消防隊也在現場進行防災防火宣導，搭配防火小遊戲，加深民眾對於火災預防之觀念及火災初期滅火及逃生應變能力，達到帶來寓教於樂的目的；同時提醒民眾9月21日為國家防災日，請民眾熟悉抗震保命三步驟：「趴下、掩護、穩住」。

儘管距離921大地震已經過去了24年，但那一天的震撼仍然存留在我們心中，災害的可怕難以言喻，唯有落實全民抗災，災前超前部署，才能降低災害損壞與傷亡。活動現場亦有展示各種防災物資，包括有手電筒、頭盔、雨衣、飲用水、電池、救護藥品…等。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，通過這次社區活動宣導，我們希望能夠豐富活動，使消防機關平時肅穆的形象變得更加親近；透過各種防災體驗和遊戲，讓年輕和老年人學習應對各種情況的技能，成為防災的種子。

消防局李明峯局長表示，借助颱風季節和國家防災日的機會，加強防災宣導，喚醒民眾的防災意識，提高民眾備置防災物品的意願，形塑自主防災社會氛圍，實現政府、企業和民眾的共同協作，確保在災難發生時保護生命和財產安全。

台南市長黃偉哲表示，防災教育不是口號，防災教育須從平時扎根，藉此呼籲民眾，災害不會彩排，平時就應提高警覺，做好各項防災準備，居安思危就能有備無患，多一分防災準備，少一分財產損失，創造更有防災韌性的都市。