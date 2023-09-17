　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南佳里辦理社區營造成果展，消防局第三大隊佳里分隊為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識，特於17日搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了增添佳里社區成果展熱鬧氣氛，除了讓民眾欣賞到精彩的社區表演與和風劇團《森林裡最恐怖的是誰？》演出外，佳里消防隊也在現場進行防災防火宣導，搭配防火小遊戲，加深民眾對於火災預防之觀念及火災初期滅火及逃生應變能力，達到帶來寓教於樂的目的；同時提醒民眾9月21日為國家防災日，請民眾熟悉抗震保命三步驟：「趴下、掩護、穩住」。

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

儘管距離921大地震已經過去了24年，但那一天的震撼仍然存留在我們心中，災害的可怕難以言喻，唯有落實全民抗災，災前超前部署，才能降低災害損壞與傷亡。活動現場亦有展示各種防災物資，包括有手電筒、頭盔、雨衣、飲用水、電池、救護藥品…等。

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長表示，通過這次社區活動宣導，我們希望能夠豐富活動，使消防機關平時肅穆的形象變得更加親近；透過各種防災體驗和遊戲，讓年輕和老年人學習應對各種情況的技能，成為防災的種子。

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，借助颱風季節和國家防災日的機會，加強防災宣導，喚醒民眾的防災意識，提高民眾備置防災物品的意願，形塑自主防災社會氛圍，實現政府、企業和民眾的共同協作，確保在災難發生時保護生命和財產安全。

▲台南市消防局第三大隊佳里分隊，搭配佳里區公所，於佳里體育公園辦理防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，防災教育不是口號，防災教育須從平時扎根，藉此呼籲民眾，災害不會彩排，平時就應提高警覺，做好各項防災準備，居安思危就能有備無患，多一分防災準備，少一分財產損失，創造更有防災韌性的都市。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴清德老家免拆？　礦務局：已會勘並告知新北沒有礦
2023全球「最強大」國家排行揭曉！
爸爸家門口遭輾斃！　肇事駕駛嗆：不然還要怎樣
快訊／國道「血滴子」！　貫穿擋風玻璃破大洞
「我也很意外這麼嚴重」　林立完全停機
突爆「不喜歡郭泓志」！她揭《全明星》心聲：一直哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

慈大國考交出漂亮成績單！通過率超高　高分考取秘訣曝光

防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

巴西過期蛋闖台上市！花蓮啟動全面稽查　均為國產合格蛋

「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會　勞動部邀身障朋友辦市集

中秋節過的開心吃的安心！花蓮應景食品抽查驗　結果全數合格

10月中南部森林火災好發期將屆　林業空勤消防合辦陸空吊掛訓練

台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

涵碧樓推秋季套裝行程　11月底前最低2萬出頭享美食明潭風光

台南流浪動物認養會　姚正玉：公私合力為流浪動物尋找新出路

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

媽教3歲兒子玩滑板車　結果反被超越她無語...

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

慈大國考交出漂亮成績單！通過率超高　高分考取秘訣曝光

防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

巴西過期蛋闖台上市！花蓮啟動全面稽查　均為國產合格蛋

「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會　勞動部邀身障朋友辦市集

中秋節過的開心吃的安心！花蓮應景食品抽查驗　結果全數合格

10月中南部森林火災好發期將屆　林業空勤消防合辦陸空吊掛訓練

台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

涵碧樓推秋季套裝行程　11月底前最低2萬出頭享美食明潭風光

台南流浪動物認養會　姚正玉：公私合力為流浪動物尋找新出路

昨天游泳累壞！威瑪犬癱沙發「睡成人形狀」　飼主嘆：還拒絕散步

星巴克招募達人拍片宣傳　他見「1要求」氣炸秒罷工

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

花百元租柴柴散步…牠「原地不動」笑看旅客　網讚：確認是真柴

LINE爆強功能曝光？「未讀訊息」改版超有感　千人敲碗：非常需要

中信盃黑豹旗／高雄女中全女力初參戰！女性棒球史寫新篇章

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死　目擊者：滿地都是血

研究揭：晚上愛吃宵夜「乳癌風險增1.7倍」　喝優格反降4成

賴清德老家免拆？　礦務局：已會勘並告知新北沒有礦

大自然反撲！利比亞洪災萬人淹死遺體泡海水　BBC記者聞屍臭味反胃

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

三重義消贊助！支持特搜隊國際參賽

國際獅子會捐救護器材　新北消防感謝

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

嘉義市議會中秋節勞軍發放慰問金

2023雲林國際偶戲節　跨界攜手便利商店

男超商購物逛一半突倒地　警急叩救護車搶命

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

南消七大隊東門分隊防災時尚化

中秋將屆！中科扶輪社送暖　捐助物資瑪利亞、家扶

黃偉哲陪伴監護兒少提前過中秋

黃偉哲助災戶汰換家具

出席世界大伯公節　張福德先生第一位登機

台灣大道花25億？胡：因知名惹議

「最遠補選」搭船14hrs　凌晨3點快閃烏坵為投票

更多熱門

相關新聞

台南登革熱飆破7千例！　謝龍介轟黃偉哲：怪雨怪蚊不怪自己

台南登革熱飆破7千例！　謝龍介轟黃偉哲：怪雨怪蚊不怪自己

台南登革熱疫情延燒，至今累積本土病例已經突破7千例，行政院長陳建仁16日視察台南時宣布責成衛福部疾管署提升應變作為，將於下周一起成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長進駐台南。對此，國民黨前台南市議員謝龍介18日就在臉書大轟，今年台南登革熱之所以會大流行，就是輕忽，台南市長黃偉哲「怪雨怪蚊就是不怪自己」。

公私合力為流浪動物尋找新出路

公私合力為流浪動物尋找新出路

南消七大隊東門分隊防災時尚化

南消七大隊東門分隊防災時尚化

台南遊覽車「撞毀限高桿」　慘卡陸橋3小時

台南遊覽車「撞毀限高桿」　慘卡陸橋3小時

台南食農教育親子育樂營

台南食農教育親子育樂營

關鍵字：

台南佳里社區營造南消防災防火宣導

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

秋天來了！　3生肖財運旺

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

10億身家女星「將參選不分區立委」！

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

今雨區擴大！　降溫時間曝

天母二手衣攤位「男星賣家」好眼熟

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面