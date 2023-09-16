台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

▲台南市消防局第三大隊七股消防分隊特於9月16日，配合七股區公所於六孔碼頭進行「2023台南七股海鮮節挖文蛤活動」防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日天氣炎熱、天乾物燥，為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識、增進防火宣導成效，台南市消防局第三大隊七股消防分隊特於9月16日，配合七股區公所於六孔碼頭進行「2023台南七股海鮮節挖文蛤活動」防火宣導。

為了配合海鮮節熱鬧氣氛，在享受挖文蛤樂趣的同時，讓民眾有精彩而實用的消防體驗，七股消防分隊特別穿上可愛的「青蛙裝」進行防火防災宣導，更設計「消防小常識Q&A看板搭配抽抽樂活動」創意宣導小遊戲，一改以往防火宣導活動過於嚴肅的形象，使用寓教於樂的方式使活動變得相當有趣，本次獎品豐富且實用性極高，有精美文具、消防明信片等各獎項，最大獎亦贈送「住宅用火災警報器」一顆，此外攤位還設有心肺復甦術C.P.R學習操作、用火用電安全、液化石油氣、一氧化碳、防溺防震…等多項宣導，針對民眾居家安全進行重點宣導，現場吸引到許多大小朋友爭相參與，小朋友直呼大青蛙及小遊戲好有趣，民眾反應相當熱絡。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，本次宣導活動，有別於一般宣導的刻版印象，讓市民藉由海鮮節挖文蛤活動搭配創意防火小遊戲，加深民眾對於火災預防之觀念及火災初期之滅火及逃生應變能力；另外提醒9月21日為國家防災日，請各位民眾要注意抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。

台南市消防局李明峯局長表示，透過分隊的宣導活動能讓民眾瞭解防火的重要，裝置住警器可以提早感知火警發生，消防同仁宣導民眾正確的逃生方法比救火還重要；同時呼籲民眾，住警器安裝簡便，民眾可自行前往賣場選購裝設，以增加火場逃生機會，讓住家更安全。第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示本次宣導活動，有別於一般宣導的刻版印象，讓市民藉由海鮮節挖文蛤活動搭配創意防火小遊戲，加深民眾對於火災預防之觀念及逃生應變能力；另外提醒9月21日為國家防災日，請各位民眾要注意抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。

台南市長黃偉哲表示，為了預防及減少災害發生，消防局特別藉由本次七股海鮮節宣導活動，拉近與民眾之間的距離，讓市民在開心的參與活動中，能獲得正確的防救災知識及求生技能，回家也能分享給親朋好友，以達寓教於樂之目的，提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全。