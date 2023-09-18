25歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！健身房已倒閉　老闆還原全過程

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「男子健身房內被槓鈴壓死」的影片近日傳播，經陸媒核實相關事件是7月3日，發生於河南省南陽市鎮平縣一家健身房內。事發時健身房並非營業時間，遇難男子是獨自進入健身房臥推120公斤槓鈴失敗，槓鈴砸下壓到脖子後無法自救死亡。

據《紫牛新聞》報導，9月16日，涉事健身房趙姓負責人表示，遇難男子小侯今年27歲，曾在他們健身房做過健身教練，小侯也是他最好的朋友之一。

在趙男記憶中，小侯是一個鍛煉上癮，甚至有些「走火入魔」的人，「他從來沒想過談女朋友，就知道鍛煉。從大學畢業開始就做了4年左右私教，水平和意識都絕對的專業。」但趙男記得小侯的一個習慣，就是對自己比較自信，訓練時從來不讓別人給他輔助，哪怕偶爾是跟朋友一起去鍛煉。

▲涉事健身房已經倒閉。（圖／翻攝自影片）

「剛知道這個消息的時候跟做夢一樣，根本不相信這個事情，當時兩天都沒有睡覺。第一個念頭想的是先讓好兄弟入土為安，咱這邊就算傾家蕩產也要賠償他」，趙男表示，出事前小侯已經沒再做健身教練，而是到當地檢察院當書記員，但平時還會利用午休的時間過來自己鍛煉。對於小侯是如何進入非營業時間的健身房，趙男稱，「健身房鑰匙是他在我這幹健身教練的時候就自己留了的。」

7月3日下午2點30分，健身房的工作人員在到店開門後，很快便發現了有人被槓鈴所困，並立即撥打了急救電話。當醫務人員趕到後，發現小侯已去世便未再進行進一步搶救。談及此事，趙男依然陷入在深深的痛苦中，一是因為自己最好的朋友在自己健身房內意外離世，另一是事發後小侯家人的冷漠態度。

趙男回憶，在小侯被確認去世1小時後，最先趕來店裡的小侯家人就已帶來了一副水晶棺材。家屬將小侯的遺體就放在健身房內，開口讓趙男賠償120萬元（人民幣，下同），「他家裡處理事情的態度確實讓人心涼，而且不顧阻攔，強行把遺體放在健身房裡面，家里人輪番值守了一個星期，直接把健身房搞倒閉了。」

▲死者生前在社交軟體發布的健身影片。（圖／翻攝自影片）

因為家屬在健身房停放屍體的原因，很多會員前來找趙男退費，健身房也無法繼續經營而倒閉，「門店倒閉加上會員退費，經濟損失就達60萬元以上，現在我自己正常的生活都困難。」

趙男表示，這一結局並未換來小侯家屬的體諒，未拿到賠償的對方將他起訴到法院，一審法院判定他承擔九成責任。這一判決讓趙男難以接受，既因無法承擔賠償的同時，他也不認為自己有著如此多的責任。

趙男指出，出事之前他們一群朋友逢年過節，都常會帶上禮物去小侯家裡玩，大家相處的融洽和諧。但這件事發生之後，趙男再沒能見到小侯的母親任何一面，平時的溝通只能通過小侯大伯，但聊得最多的也只有賠錢，「我們好幾個兄弟想去給他上墳，都找不到地方。」

小侯的意外離世，徹底改變了家人和趙男的生活。如今趙男提起了上訴，目前涉及他與小侯家屬糾紛案件還在二審中，趙男希望能夠得到法院公正的判決。