百斤槓鈴壓住喉嚨！陸男臥推床上「掙扎一分鐘」沒動靜了

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名25歲男子15日下午在健身房臥推，不慎被上百公斤的槓鈴壓住喉嚨，陷入昏迷，並在經過搶救後不治身亡。

從曝光的影片中可以發現，男子當時獨自躺在臥推床上，他緩緩將槓鈴從架子上取下，移至胸前，接著嘗試將槓鈴舉起，但似乎力量不夠，槓鈴直接滑了下去，壓住了男子的喉嚨。

男子的喉嚨被壓住之後，曾嘗試用雙手推開槓鈴，但槓鈴卻一動也不動，掙扎的過程持續了一分多鐘，接著男子的手逐漸放了下來，雙腿也沒有了動靜。

▼男子被槓鈴壓住，掙扎一分多鐘後沒了反應。（圖／翻攝微博）



根據大陸媒體報導，事件發生在下午3點多，健身房的教練發現之後，馬上就過來抬開槓鈴、呼叫救護車，同時替男子進行人工呼吸。不幸的是，男子仍在下午4時30分搶救無效身亡。

健身房的一名顧客透露，男子是拿朋友的會員卡來健身的，舉槓時身邊沒有人看護，事故發生時也沒有人發現。

健身房的負責人則說，男子姓張，現年25歲，常常來健身，每次都舉100公斤以上，「每個人都有體能極限，他過高估計了自己的承受能力，造成悲劇。」

報導也提到，健身房的面積達300多平方公尺，事發時，館內有3至4名教練對會員指導看護，但由於該名男子是老會員，教練可能因此沒有貼身看護。

健身房負責人還說，他們真的不願意看到事故發生，「無論警方最後如何認定責任，我們願意盡力賠償死者家庭。」目前，警方正在進一步調查此案。