正妹嗲聲求掏錢…真相超殘酷：刺青壯漢釣宅男　穿四角褲口嚼檳榔

▲戀愛投資電信詐欺集團利用壯漢（圖右）變聲成可愛女生，吸引被害人投資。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者黃哲民、郭世賢、黃資真／新北報導

調查局新北市調查處今年初偵破一起毒鴛鴦戀愛投資電信詐欺集團，將涉案4人起訴，近幾個月卻發現該集團成員另起爐灶，於8月31日在淡水區，順利偵破以楊姓犯嫌為首的6人詐團，由紋身壯漢變音成擁嗲聲的可愛女子，勾引被害人上當掏錢，6人經複訊後聲押獲准。

經查，該詐團自今年7月起在淡水區租用高級住宅大樓架設詐騙機房，透過遊戲網站招攬無業男女從事電信詐騙，並提供教戰手冊，延續前案戀愛投資詐欺手法，先利用面貌姣好女子的照片，建立虛偽通訊軟體帳號，隨機加Line釣取宅男上鉤，以聊天方式營造戀愛氣氛，培養信任關係。

▲刺青壯漢利用該變聲器化身成嬌弱女子。（圖／記者郭世賢翻攝）



待被害人卸下心防後，以投資或有賺錢機會為由，以「養套殺」之模式，利用該詐欺集團製作之虛偽電商網站「易淘購」，佯稱於網站上能以低價認購商品賺取價差吸引投資，再巧立需繳交滯納金、稅金等名目誘使被害人匯款或以虛擬貨幣投資，進而以洗錢手段藏匿不法所得，致投資人血本無歸。

但這次的詐欺手法一改過去撥放罐頭女聲客服錄音檔手法，由綽號「小胖」之男子擔綱，利用變聲器將低沉嗓音轉為甜美女聲，透過網路電話與被害人談戀愛，讓被害人誤以為交談者是美女，殊不知螢幕另一端竟是僅著四角內褲、口嚼檳榔的紋身壯漢。

▼ 新北市調查處發現該詐團成員也曾因詐欺被逮，仍另起爐灶大賺宅男錢。（圖／調查局提供）



專案小組鎖定犯嫌身分與住處後，在8月31日會同新北市政府警察局金山分局、淡水分局、林口分局及保安警察大隊，動員檢調警70餘人，在新北市及桃園市各地同步搜索5處所，現場扣押作案電腦9台、手機22支及偽裝變聲器等犯罪工具，並拘提、逮捕電信詐欺集團成員共4男2女，全是不到30歲的年輕人，全案經檢察官複訊後，對犯嫌楊某等6人向基隆地院聲請羈押全數獲准。

此外，專案小組也發現，本案電信機房架設處所過去3年亦曾因其他詐欺集團架設機房遭警方二度破門，此次黃姓主嫌於農曆7月再次租用，卻已被專案小組鎖定，於設立短短不到2個月內又遭破門查獲，詐欺集團成員不禁感嘆，該址堪稱「詐欺集團凶宅」，鬼月做壞事不能不信邪！