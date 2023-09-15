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老婆「5樣東西」藏後車廂！　老司機見1細節搖頭：有鬼

▲開車，有碼品牌（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫昨日開著老婆的車去洗，怎料後車廂竟放了一袋衣服，除了衣服、褲子、貼身衣物外，竟然還有絲襪，於是追問對方，而老婆的答案雖然合理，卻無法完全說服他。對此，一派人覺得還好，但也有不少老司機認為有鬼。

網友在PTT發文提到，「剛剛朋友開他老婆的車去洗，結果在後車廂下板發現一袋衣服，打開一看是他老婆的衣服、褲子、內衣、內褲及絲襪。」

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人夫返家後，連忙詢問為何要放這些東西，而老婆則解釋，她的辦公大樓有健身房，員工可以免費使用，做完運動還可以沖澡換衣服。

乳房，胸部，胸罩，罩杯。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

對此，身為朋友的原PO，也不禁質疑「真的有女生會在車上放衣服備用喔？」而許多老機紛紛回應，「車震完可以換阿」、「要跟教練一起用」、「隨時做愛被扯破弄髒都可以換」、「打完野砲身上本來就會髒髒的」、「戴好...都歪了」、「放在後車廂怪怪的」、「藏起來就有問題啊」、「放到車廂下板就有點怪了」。

不過，也有人覺得正常，「沒很奇怪吧」、「放套不常用的衣物備著很常見吧？」「我男生也會啊，遇到加班太晚直接睡公司」。

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