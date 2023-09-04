陌生女尾隨進健身房　店家卻強制罰款男會員：不繳錢就禁入





▲陌生女子尾隨會員進入健身房。（圖／翻攝TikTok）

記者張靖榕／綜合外電報導

新加坡一名男子日前進入連鎖會員制健身房，但被一名不認識的陌生女子尾隨在後進入。館方發現後竟要求該名男會員支付60元新幣（約新台幣1420元）的罰款，不繳錢就會被禁止進入全國大小分店。

近日名稱為「alaness」的網友上傳影片到TikTok，表示日前到連鎖健身房「Anytime Fitness」武吉士分店時，沒注意到後方大門沒關好，一名陌生女性便跟著尾隨入內。

健身房調閱監視器後，主張合約上明文規定「會員有義務確保大門關妥」為由，要求「alaness」證明該名女子為健身房會員，否則就處罰款60元新幣，而且強硬表示若7天內未支付罰款，就會被禁止進入旗下所有分店。

▲該名男會員表示根本沒意識到後面有人跟著進來。（圖／翻攝TikTok）

「alaness」對於健身房的處理方式與態度相當不滿，質問當時女子是緊隨在後跟著入內的，他也不認識對方，「難道要我把她推出去，當面把門關上？」他接著表示健身房明明有監視器，找不出女子的身分卻反過來要他找人。

由於健身房態度強硬，「alaness」最後只好繳交罰款，但氣憤表示合約期滿就不再續約。

影片引起熱議，網友批評是女子尾隨進入卻讓男會員罰款莫名其妙，也有人認為健身中心收錢就因做好確保沒人擅闖的服務和把關，而不是讓會員擔起全責。

事件引發風波後，該間健身房武吉士分店上月30日發文表示，管理層是在會員上傳影片到網路後才得知此事，強調「會員有義務確保大門關妥」是為確保會員有安全的環境，但也承認工作人員後續採取的措施不對，將確保適當賠償遭罰款的會員，並採取必要措施避免事情重蹈覆轍。