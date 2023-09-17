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婦人恍神開車撞斷安全島燈桿　年輕騎士衰撞上犁田

▲林姓婦人恍神自撞安全島、導致路燈燈桿斷裂掉下橫越馬路，對向洪姓機車騎士不幸撞上，雙雙受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林姓婦人恍神自撞安全島、導致路燈燈桿斷裂掉下橫越馬路，對向洪姓機車騎士不幸撞上，雙雙受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

林姓婦人今天下午開車由台14線往埔里鎮市區前進，卻突然恍神猛力自撞中央分隔島、導致路燈燈桿應聲倒下，橫越雙向車道，對向騎乘機車的洪姓男子閃避不及、當場撞上燈桿摔車，所幸雙方均只受輕傷，送醫後無大礙，詳細事故過程和肇事責任由警方調查釐清中。

埔里警分局指出，今日下午4時許在埔里鎮中山路四段81號前發生A2 交通事故，獲報後馬上派員前往處理；經調查發現為58歲的林姓婦人駕駛自小客車，由國姓鄉往埔里鎮方向、沿中山路四段內車道直行，因恍神自撞中央安全島，車頭嚴重凹陷毀損，並造成燈桿斷裂倒下、橫越兩向車道。

▲林姓婦人恍神自撞安全島、導致路燈燈桿斷裂掉下橫越馬路，雙向交通完全受阻。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

▲林姓婦人恍神自撞安全島、導致路燈燈桿斷裂掉下橫越馬路，雙向交通完全受阻。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

20歲洪姓男子同時間騎乘普通重型機車，由埔里往國姓方向前進，因閃避不及而撞上燈桿、人車倒地，與林婦皆被消防隊送往埔里基督教醫院急診救治；警方指出，雙方意識皆清楚無嚴重傷勢，經實施酒測均無酒精反應。

但因今天適逢週日、前往埔里地區出遊的人車眾多，這起車禍導致台14線雙向車輛完全受阻、甚至回堵至近6公里外的暨南大學路段，警方也緊急聯繫工務段協助現場排除斷裂燈桿、恢復雙向交通。

埔里分局呼籲，假日時段車流量大，切勿疲勞駕駛，如出現身體不適情形，應立即停止駕駛行為，儘速就醫或適當處所休息，並確實遵守「慢、看、停」的規定，才是確保安全回家之道。

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關鍵字：

埔里安全島路燈燈桿車禍

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