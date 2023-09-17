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國道車禍「夫妻雙亡」！家屬重返現場招魂　警加派工程車戒護

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

國道1號台北內湖段昨(16日)中午12時許傳出死亡車禍，其中一輛自小客車當場遭貨櫃車擠壓到內側護欄，車體幾乎被壓扁，警消到場將車內夫妻救出後，仍宣告雙雙不治。今(17日)上午，家屬重返車禍現場進行招魂，由於國道車流量大，警方也派出工程車戒護，以防意外。

▲▼國1內湖段4車連環撞，夫妻雙亡，家屬重返現場招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲家屬重返現場招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

國1北向17K昨中午傳出4車連環追撞，警方初步調查，61歲的江姓男子駕駛貨櫃車，行經國道1號北向17公里內湖路段，因前方車流回堵，切向內側車道閃避時，撞擊另外3部自小客車，其中1部自小客車遭嚴重擠壓於內側護欄，車體嚴重變形、幾乎被壓扁，車內66歲陳男(駕駛)、以及妻子王女(乘客)一度受困，經警消救出後已經沒有生命跡象，經送醫搶救後仍宣告雙雙不治。

▲▼國1內湖段4車連環撞，夫妻雙亡，家屬重返現場招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼國1內湖段4車連環撞，夫妻雙亡，家屬重返現場招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲家屬上午在醫院等候死者遺體相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝）

死者家屬昨接獲噩耗後急忙趕到醫院，得知夫妻兩人雙亡後，更是當場雙腿癱軟，需要現場員警協助攙扶。今早家屬重返國到現場招魂，因現場車流量大，國道員警派出工程車在前後戒護，防止意外。而該名肇事的貨櫃車司機則以10萬元交保，詳細事故原因尚待進一步釐清。

▼死者駕駛的自小客嚴重變形，幾乎被壓扁。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 國道一號北上17.3公里，貨櫃車與兩台自小客發生碰撞。（圖／記者黃彥傑攝）

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