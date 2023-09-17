泰國見網友被迷暈！女子遭性侵後綁架　她遇車禍赤腳逃亡

▲泰國警方日前在處理一宗車禍時，意外揭發了一起綁架案。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷日前發生了一起高速公路追撞事故，不料警方到場後竟意外揭發另一起綁架案，當場將綁匪捕獲，並以勒索贖金、非法禁錮及猥褻等罪名對其提出告訴。

綜合泰媒報導，泰國33歲男子頌蓬14日行駛在曼谷高速公路時，突遭一輛灰色轎車追撞，於是頌蓬連忙下車，與對方司機、36歲的中國男子趙悟林商談。趙悟林拿出翻譯APP向頌蓬表示他願意自掏腰包賠償損失，卻遭頌蓬拒絕，並建議他聯繫保險公司。

突然，一群警察走向他們，迅速將趙悟林當場逮捕。起初，不明就裡的頌蓬還覺得很困惑，因為一場車禍不至於讓警方當場捕捉趙男，但他後來才知道，原來趙悟林車上竟還藏了一名綁架來的中國女子，而這名女子趁著車禍跳了車，才幸運逃出生天。

警方表示，受害女子是南韓一家整容醫院的代理人，她日前到泰國度假時，透過Telegram認識了自稱在杜拜當司機的趙悟林，並在相識10天後相約到一家燒烤店約會。據悉，這名女子在用餐後疑被迷暈，隔日醒來時，發現自己全身赤裸地躺在一家飯店的房間裡。

趙悟林隨後假意邀請女子到芭達雅遊玩，實際上卻將她載到僻靜處，還用繩捆綁其手腳，並向其勒索人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。於是，女子聯繫好友，請朋友將錢匯入她的帳戶，但趙悟林帶女子去銀行取錢時意外發生了追撞事故。

手腳沒有被綁緊的女子，趁趙悟林談判期間，從後座奪門逃出並光腳一路狂奔向過往車輛求救。後來，一輛經過的計程車載她離開現場並報警。截至目前為止，泰國警方還未發現趙悟林與中國犯罪集團有關聯，但已先將其拘留，並將以勒索贖金、非法禁錮及猥褻等罪名對其提出告訴。