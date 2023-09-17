母騎車載2國小童車禍倒地不起　兒焦急喊：媽媽加油！

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區昨（16）日發生一起交通事故，葉姓女子騎車載著2名就讀國小的兒子，行經新平路一段時，撞上左轉的洪姓女騎士，車禍當下葉女疑有輕微腦震盪，一度倒地不起，警消趕赴救援時，葉女兒子在旁擔心大喊「媽媽加油！」替母親加油打氣，幸經送醫治療，沒有生命危險。詳細肇責由交大進一步釐清。

▲太平區昨中午發生機車碰撞車禍。（圖／民眾提供）

有網友於臉書社團「我是太平人」PO出文章，指出昨天中午在新平路一段靠近溪洲橋，發生機車相撞，雙方都受了傷，大家一起幫傷者集氣。網友並上傳救護影片，2名幼童在一旁大喊，「媽媽加油！」

▲葉女兒子喊著「媽媽加油！」。（圖／翻攝臉書社團「我是太平人」）

警方調查，洪姓女子（50歲）16日中午11時許騎車沿新平路往東平路方向行駛，先是在路口外側停等，欲起步左轉時，與後方騎車直行的葉姓女子（44歲）發生碰撞，葉女載有2名國小兒童。

路口監視器畫面顯示，葉女撞上洪女後，雙方倒地不起，其中葉女當下疑有輕微腦震盪，無法起身，讓不少路人捏了把冷汗。

▲葉女撞上左轉的洪女。（圖／民眾提供）

車禍造成洪女左手、左腳擦傷，葉女頭部、身體多處擦挫傷，2名幼童手腳擦挫傷，經送醫治療後均無大礙。警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒精反應，詳細肇責由交通大隊釐清分析。

警方提醒，民眾行車於轉彎或起步時，應注意前後有無來車，另行經路口應減速慢行，以維用路人安全。

