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社會 社會焦點 保障人權

老村長慘死家門前！過馬路遭轎車撞飛輾壓　家屬看監視器心碎　

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣北埔鄉埔尾村73歲韓姓前村長，日前回家時在家門口遭到轎車輾斃，離奇的是，肇事車輛原本依著前方的遊覽車行駛在車道上，不知為何卻突然偏向外側、直直往村長撞上去。老村長傷重，送醫不治，目前警方正在釐清相關細節，范姓駕駛人也將依過失致死罪嫌送辦。

▲▼老村長慘死家門前！過馬路遭離奇撞飛　家屬看監視器哭斷腸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲韓前村長遭小客車撞飛，又被一路拖行，最後停在家門口。（記者陳凱力翻攝，下同）
韓姓前村長上周四例行前往菜園巡田水，返家後他先在路邊停好車，之後走下車穿越馬路準備回到另一頭的家。從監視器畫面可看到，當時的號誌燈由綠轉紅，第一台遊覽車停下後，後方的車輛也陸續跟著停止。接著韓村長就被第三輛小客車直接撞出外側車道。

▲▼老村長慘死家門前！過馬路遭離奇撞飛　家屬看監視器哭斷腸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼老村長最後在自家門口停下，卻因壓在車輪下始終無法回家。

▲▼老村長慘死家門前！過馬路遭離奇撞飛　家屬看監視器哭斷腸。（圖／記者陳凱力翻攝）

老村長被撞上引擎蓋後翻落地面，先遭車輛拖行再被前、後輪輾過，最後老村長被壓在後輪下動彈不得，他多次想要爬出車輪卻始終失敗。

范姓車主下車察看，見村長卡在輪下又回到車上移動車輪，附近的民眾也趕快過去幫忙。悲傷的是，畫面中老村長最後停下的位置就是他的家，眼前的家門成為最遠的路，讓家屬萬分心碎。

村長的兒子說，父親被拖了將近10公尺才停下，送到醫院急救時，肇事的范姓駕駛雖有過去，但當家屬向他詢問事發經過，卻被回嗆「事情發生都已經發生了，不然還要怎樣」，讓家屬完全不能接受。

▲▼老村長慘死家門前！過馬路遭離奇撞飛　家屬看監視器哭斷腸。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲老村長送醫搶救，最後仍傷重不治。

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