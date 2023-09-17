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歡迎黑面琵鷺來台！　「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動

▲台南市生態保育學會號召100多位社區民眾、老師、學生及海巡官兵在學甲濕地生態園區舉辦2023「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市生態保育學會號召100多位社區民眾、老師、學生及海巡官兵在學甲濕地生態園區舉辦2023「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際明星鳥「黑面琵鷺」即將再度飛來台灣台南地區度冬了！台南市生態保育學會17日號召100多位社區民眾、老師、學生及海巡官兵在學甲濕地生態園區舉辦2023「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。

參與人員強調要守護學甲濕地美麗的生態之美，讓黑面琵鷺有個乾淨的家，台南市農業局保育科長朱健明及生態保育學會理事長邱仁武，呼籲大家共同來維護學甲濕地生態環境，讓「黑面琵鷺」來度冬有乾淨的家。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學甲濕地生態園區位於學甲急水溪灘地，連續12年紀錄到號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」棲息，最高紀錄有548隻，而且一度擁有全台濕地少見的灰胸秧雞以及相當罕見的台灣招潮蟹，生存資源相當豐富，很值得大家來共同維護濕地生態。

農業局保育科長朱健明指出，舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動，希望讓更多人能夠一步一腳印，認識學甲濕地生態園區的生態環境，加強推廣環境教育，並且認識多樣化生物的棲息與成長。

海巡署南部分署第11岸巡隊少校科員王贊華率領官兵、嘉義縣義竹國中翁桂櫻、顏佩怡、呂琬琳老師、家長會長顏楹峰夫婦、義竹鄉公所祕書陳景裕率領30多位「義起社服建竹家園」社團學生、宅港國小校長林維智、學務組長張瑞娟及教師蔡忠軒率領學生及家長、生態保育學會會員一起參與學甲生態園區淨灘活動，一行人從學甲濕地生態園區向急水溪北側堤防出發，沿途欣賞蘆葦叢、紅樹林及數萬隻招潮蟹橫行等生態景色，在急水溪堤防處開始淨灘，撿拾塑膠袋、雜物、雜草及保麗龍等350公斤的垃圾，學甲清潔隊立即協助搬運乾淨。

學甲濕地沿岸清除不少垃圾，大家齊心合力下一一清除，與會人員強調讓即將到來的黑面琵鷺有1個乾淨的家，參與人員都感到環保淨灘活動相當有意義，強調不虛此行，明年還要來參加淨灘活動。

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