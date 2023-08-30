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媲美瀨戶內海的「澎湖海廢地景藝術節」　減塑環保不是淨灘就好

文／女子學

台灣是個四面環海的小島，擁有美麗的海洋生態，但曾幾何時海裡的廢棄物已多到造成海洋生物的危險。海龜鼻孔被吸管插入、虎鯨肚子裡全都是垃圾，這些層出不窮的事件終於使大家開始留意到海洋廢棄物的嚴重性，紛紛發起減塑環保的行動。

但你知道嗎？海廢可不只有垃圾、塑膠而已。投入環境保護行動已經多年的澎湖在地藝術家吳成夫（小花）分享，澎湖是海廢的重災戶，海廢的種類數也數不清，各種能想到、想不到的東西都可能出現在海洋中，就連冰箱、沙發、馬桶蓋也不無可能。

▲不願家鄉的美好消失，小花加入荒野保護協會，投身環境教育宣導行動已經超過數十年（圖／澎湖海廢地景藝術節跟著小花去旅行，下同）

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海廢不是淨灘就好，你所不知的海廢問題

海廢問題有多嚴重，生長在澎湖群島的小花最清楚。他回憶二十年前自己曾連續三年都在同一地點淨灘，但海廢永遠沒有撿完的那一天，海水潮汐來回一趟，跟隨著季風、海流與颱風，各式各樣的海廢又再度被沖刷上岸：「我每天都可以撿大概10袋到20袋黑色的大垃圾袋，那時候我就意識到淨灘是一個非常消極的環境行動，沒有辦法解決任何海洋問題。」

小花進一步解釋，海廢議題之所以麻煩，不僅是龐大的垃圾與廢棄物，還包含難以分解的漁業廢棄物。過去，他曾拜訪過數間垃圾回收處理廠，發現海廢裡面的浮球、浮標其實是「很髒」的，為了讓這些工具長時間耐久使用，在製作時經常添加許多重金屬化學物質，以防止經太陽曬後或被海水腐蝕。換言之，這些海廢無法回收也不能焚燒，就算淨灘撿拾起來也只能堆置，「那怎麼辦？」、「還是得要處理啊！」小花自問自答。

▲因為想要創造更大的亮點被看見，小花和夥伴選擇創作「大型海廢地景藝術」來傳遞議題。

創作大型海廢地景藝術，讓議題有機會被看見

「海廢地景藝術」是小花想出的解套方案。親身參與荒野保護協會、投入大大小小的環境教育活動，小花明白環境行動僅憑一人的力量是不夠的。且與其消極淨灘，更重要的是發現環境問題，從源頭開始減塑、減廢才是積極應對之道。

海廢地景藝術顧名思義為使用海洋廢棄物創作的藝術品，將大家看不上眼的廢棄垃圾做成讓人願意停留欣賞的藝術品，這種另類的反差感正是小花與夥伴想要達到的目的：「當你看到一個藝術品是垃圾做的時候，會有更多反思：為什麼這麼多垃圾、這個垃圾哪裡來、為什麼垃圾會出現在這裡。」從反思開始再落實行動，海廢自然會慢慢變少。

▲海廢地景藝術最初是由小花與夥伴們自主發起，直到2022年（去年）獲得澎管處支持正式啟動「澎湖地景海廢藝術節」。

今年澎湖海廢地景藝術節來到第二年，小花受邀擔任活動策展人，他感性地說：「其實今年不是我的第一年、第二年，對我而言我是第七年、第八年在做這件事情」。從自掏腰包到公部門加入，小型創作到大型展品，每一步走來之於小花都是能量累積的過程，因為他深知儘管海廢創作不容易，但對於普羅大眾來說卻不是太重視，想要有所成效實在很困難。

▲小花希望能將澎湖海廢地景藝術節打造成像瀨戶內海藝術節，有一天國內外遊客會因此來澎湖觀光。

媲美日本瀨戶內海藝術節，澎湖群島的海廢地景藝術節

故在這屆的藝術節，小花除了邀請眾藝術家在澎湖群島創作大型海廢地景藝術裝置外，也聯合在地業者共同推出日出獨木舟淨灘、免廢市集與海廢夕陽音樂會等活動，透過展品串聯澎湖群島的文化故事的同時，也吸引觀光人潮前往鮮為人知的秘境景點與一起關注海廢議題。

《舞，漁網》是本次澎湖海廢地景藝術節的策展主題，小花解釋，漁網是最可怕的海廢之一，從海裡打撈上來的漁網，是成千上萬海洋生物的生命終結者，只要被漁網纏上幾乎難逃一死。因此決定以此為題，運用親民的台語雙關「舞，漁網」（台語：有希望），想傳達：「『舞，漁網』（有魚網）在海裡就沒希望，但若將魚網撿拾上岸就『舞，漁網』（有希望）。」

▲小花邀請大家一起淨灘，並將撿拾到的海廢浮標彩繪成一條條可愛的小魚，作品名稱為「洄游心海」。

而小花也作為藝術家參與在這次展出的作品中，他總共動員了超過1萬人共同彩繪浮標創作。「我做這個作品背後的用意是：如果有1萬人願意參與做這件事情，那表示我影響到這麼多人，而這1萬人大部分是孩子，背後代表著1萬個家庭。」從原先想自己繪畫，到親自遊說大眾動員，小花坦言其實前者容易很多，但看到作品持續發酵，有越來越多人想要一同加入，這個作品的意義早已超越本身的數大壯觀。

▲在這次澎湖海廢地景藝術節中，日出獨木舟淨灘吸引許多遊客前來共襄盛舉。

觀光與生態不必二選一，換個方式探索菊島之美

作為觀光小島，有人潮勢必伴隨著垃圾，雖說限制澎湖的遊客數對海洋可能是最好的休息方式，但於居民而言沒有遊客就等於沒有收入，其實並不會讓現況變得更好。對此，小花這麼看：「來澎湖不一定要消費生態！」不去夜釣小管、不吃牡蠣吃到飽，也可以讓澎湖旅遊很好玩。

在這次藝術節中與當地業者溝通也是小花投入很多心血的部分，畢竟一次性的活動影響有限，不是藝術節之後就不需要愛護海洋。他期待有一天大家能更友善環境，讓整個澎湖朝向綠色生態旅遊的方式改變，創造遊客玩得盡興快樂、業主有收入得以永續經營、海洋也能乾淨美麗的三贏局面！

第二屆澎湖海廢地景藝術節從2023年7月開展，將一路展至8月31日，藝術品展出位置包含澎湖跨海大橋、七美雙心石滬與摩西分海等共計5處展區、9件作品。其中主視覺是由台灣著名地景藝術家林舜龍老師使用了多達20台卡車的海廢所設計而成的互動展品，名為「方舟」。林舜龍老師特地將鯨魚嘴以「沙發」製成，讓民眾可以躺在裡頭互動拍照的同時，也隱喻著如果人類持續製造垃圾，終有一天會被吞噬。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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