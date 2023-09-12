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台南學甲慈濟宮葉王交趾陶　國寶藝術品首次雲林展出

▲台南學甲慈濟宮代理董事長陳俊男出席《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南學甲慈濟宮代理董事長陳俊男出席《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南學甲慈濟宮致力於推廣葉王交趾陶國寶藝術品，目前與雲林縣交趾陶工藝師吳榮老師合作，在雲林縣政府文化觀光處一樓舉辦《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展，慈濟宮代理董事長陳俊男呼籲愛好交趾陶國寶藝術品雅好民眾，9月20日前踴躍前往參觀。

▲台南學甲慈濟宮代理董事長陳俊男出席《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

代理董事長陳俊男表示，在西元1860年100多年前，先賢邀請葉王來慈濟宮創作交趾陶，在100多年後的今天，慈濟宮有243件登錄為一般古物的交趾陶，其中還有6件葉王作品被登錄為國寶，學甲慈濟宮也成為台灣第1也是唯一擁有國寶級藝術品交趾陶的古蹟廟宇。

陳俊男指出，感謝雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君規劃推廣這次交趾陶特展的展覽，也感謝策展總顧問林昶仲對展覽的協助，這也是近年來慈濟宮的葉王交趾陶的首次在外縣市展覽，這次展覽有12件葉王交趾陶作品故事包含七賢過關、殷郊岐山受犁鋤、百忍堂等作品，主辦單位還投保6家保險公司為展出的【葉王交趾陶國寶藝術品】加保。

▲台南學甲慈濟宮代理董事長陳俊男出席《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳俊男說，交趾陶工藝師吳榮，長期致力交趾陶藝術創作，其創作具傳統與創新藝術價值，並已得到國家工藝獎肯定。這次展覽吳榮老師帶來40年創作生涯以來，近60件進行展覽，包括神獸、神佛、民間傳奇、胭脂水粉、雲童系列、法國3部曲到貓魚等，讓民眾得以對台灣交趾陶的文化歷史有更深入的了解，日前雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君都在他陪同下蒞臨參觀。

▲台南學甲慈濟宮代理董事長陳俊男出席《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展，自即日起展出至9月20日每天上午9時至5時，歡迎大家踴躍前往雲林縣政府文化觀光處一樓參觀。

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