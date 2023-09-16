　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林男健保卡註記「器官捐贈」　意外過世捐眼角膜大愛遺人間

▲雲林男子意外過世，捐贈出一對眼角膜遺愛人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林53歲男子因意外過世，捐贈出一對眼角膜遺愛人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

器官捐贈遺愛人間其實在實行中都相當不簡單，無論是決定的捐贈者或是過世後家屬的同意及執行的院方。雲林基督教醫院日前完成今年第一例眼角膜捐贈成功的案例，一名53歲男子因意外過世，其健保卡註記有器官捐贈同意書，院方經家人同意後迅速啟動器捐流程，捐出眼角膜，幫助2位受贈者及家庭得以重生。

雲林基督教醫院表示，這名53歲男子因意外入住加護病房，經多日治療後，治療狀況仍不樂觀，經瞭解該男子曾於器官捐贈的宣導活動中，深知器官捐贈的重大意義，當下即簽署器官捐贈同意書，並註記於健保卡中，由雲基社工向家屬表達器捐理念，並獲得家屬同意後即緊急啟動器捐流程，經雲基醫療團隊進行器官可用性評估，捐出眼角膜幫助2個受贈者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捐贈者的家屬表示，在他人生的最後階段可以讓愛得以延續，是一件非常有意義的事，也可以讓別人未來透過他的眼睛繼續看著這世界的美麗與溫暖，同時家屬也表達對醫院的感謝，感謝全體醫護團隊在短時間內積極聯繫，成就器官捐贈的美事，將小愛化為大愛。

雲基鄭清源院長表示，要決定器官捐贈是件不容易的事情，過程中必須經過許多心理的掙扎與煎熬，但最終相同的目的都是為了能夠讓這份大愛延續人間，雲林地區在民情上仍大多保有死後留有全屍的傳統觀念，在推廣器官捐贈的過程實著不易，這也是本院今年第一例眼角膜捐贈成功的案例，目前等待器官移植挽救生命的病人依舊眾多，呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈的助人理念，讓生命光輝可以永續長存。

社工師黃珈苡表示，為宣導器捐觀念，在院內服務台有設置器官捐贈同意書簽卡窗口，同時器官捐贈也是一項「利人利己」的行為，當器官捐贈者往生後留給家人的是種健康的保障。 黃珈苡表示，根據 《人體器官移植分配及管理辦法》第9條規定，不論是心死器捐還是腦死器捐，若是屍體器官捐贈者在捐贈當時有家人正在等候器官，可以指定捐贈給五親等以內之血親、姻親或配偶，但限於當時當次的捐贈，之後若有其他親人等待器官移植，則沒有此項優惠。

黃珈苡強調，在《人體器官移植分配及管理辦法》，待移植之配偶或三親等內之血親曾為死後器官捐贈者，將來如需要等候器官分配時，將有優先權，雲林基督教醫院服務台與社會工作室提供器官捐贈相關表單，若有需要歡迎索取。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►毛巾之鄉的驕傲　2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

►微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

►斗南警方抄販毒集團！藥頭反鎖廚房「安毒藏冰箱」　攻堅畫面曝光

►小黃運將載到車手暗中報案　警直擊170萬交款現場拘捕2人

►雲林名店員工湯匙舀地上積水！衛生局稽查「主角」　真相大白

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
公文曝光！　9成住戶拒幫基泰背書仍施工
iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他
消失7年女藝人現蹤！　「招牌手勢」網秒認出：歐買尬
摩洛哥強震3000死　老師拿「點名單」找人：全班都沒了
女星日本吃飯「沒做1事」被嗆沒禮貌！　當場起爭執
驚！大谷翔平置物櫃被清空　水壺都被丟垃圾桶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　232萬顆到期送堆肥

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

雲林男健保卡註記「器官捐贈」　意外過世捐眼角膜大愛遺人間

奇美醫院造血幹細胞移植團隊　守護南台灣移植病友健康

農業部公布專案進口雞蛋流向！陳吉仲14:00親上火線說明　

阿北便祕天真「手摳菊花」陰囊感染痛爆　醫生警告：致死率90%

響應國際失智症月　嘉藥攜手台南衛生局憶起來看電影

網紅跳水撞頭「脖子以下沒知覺」握力剩3成！醫：有半身不遂的風險

2023年藥師國考放榜　嘉藥學子再創佳績

巴西蛋延燒！地方喊話中央要流向　食藥署曝資訊系統可查範圍

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　232萬顆到期送堆肥

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

雲林男健保卡註記「器官捐贈」　意外過世捐眼角膜大愛遺人間

奇美醫院造血幹細胞移植團隊　守護南台灣移植病友健康

農業部公布專案進口雞蛋流向！陳吉仲14:00親上火線說明　

阿北便祕天真「手摳菊花」陰囊感染痛爆　醫生警告：致死率90%

響應國際失智症月　嘉藥攜手台南衛生局憶起來看電影

網紅跳水撞頭「脖子以下沒知覺」握力剩3成！醫：有半身不遂的風險

2023年藥師國考放榜　嘉藥學子再創佳績

巴西蛋延燒！地方喊話中央要流向　食藥署曝資訊系統可查範圍

美東龍頭之爭白熱化　光芒大勝金鶯並列榜首

賴佩霞談「經濟穩定」　林濁水：心靈導師看台灣像非洲？

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　232萬顆到期送堆肥

陽岱鋼3安猛打賞！炸本季第10轟

嘲笑我兒子！　美國小將父親痛斥喬帥美網1舉動

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

公文曝光！9成住戶拒幫基泰背書仍施工　許淑華斥柯文哲：這叫修嚴？

片中演女鬼「接了才發現不太對」！　江宜蓉怕爆…護身符塞滿包包

老公離婚後秒戀她閨蜜　白百何被肖戰療癒「我是妳的人了」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

辦身分證注意！照片規範多一規則

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

陸第一網紅「停更2年」後復出！　粉絲驚見：不一樣了

午後「大台北迎雨」　入夜掉10度

女膽固醇超標　出國旅遊竟降回正常值

麥當勞雙人餐只要49元？真相崩潰

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」

接信貸行銷電話！他誤回「1句話」...推銷員爆氣

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

第3波水逆結束了！12星座運勢出爐　這3類人財運旺

掀上衣「讓老公臉埋在奶裡」暗示！尪沉默10秒吐1句

更多熱門

相關新聞

張麗善訪世客博行銷雲林「詔安客」

張麗善訪世客博行銷雲林「詔安客」

桃園、雲林兩市縣，感情博很深！2023世界客家博覽會在桃園開展第36天，雲林縣長張麗善親自陪同雲林縣400多名鄉親參訪世客博，同時進行文化教育參訪，而這也是張麗善第二度參訪世客博。張麗善以流利閩南語致詞說，張善政市長上任以來，全力投入市政，他和市長張善政兩人聯合一起是推動「複利善政」。

2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

小蜜蜂送毒！　24hrs快遞不打烊

小蜜蜂送毒！　24hrs快遞不打烊

湯匙舀積水遭網轟！衛生局稽查真相大白

湯匙舀積水遭網轟！衛生局稽查真相大白

雲林去年長者家暴保護達758件

雲林去年長者家暴保護達758件

關鍵字：

器官捐贈雲林眼角膜雲林基督教醫院

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

辦身分證注意！照片規範多一規則

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面