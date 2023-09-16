山染社區+黃頭鷺遷徙　雲林樟湖兼顧自然及人文生態

▲樟湖村今年結合社區發展以「簡易」、「輕鬆」的形式進行遷徙季系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉樟湖村位於古坑鄉叢山峻嶺中，山區內野生物種富饒，蘊藏不少天然染材植物。樟湖社區是自然環境與傳統技藝的交織，偶然發現藍染的原料在山林中生長茂盛，即以「生態藍染」為主題將「森林之癌-小花蔓澤蘭」作為染布原料，更擴大研究多種植物染成為多樣化的植物染「山染」社區，兼顧注重自然生態保育與山染特色。

樟湖村生態特色為黃頭鷺遷徙，黃頭鷺過境屬於自然生物之行為，為降低干擾生物遷徙。今年結合社區發展以「簡易」、「輕鬆」的形式進行遷徙季系列活動，以在地涼亭為舞台，減少資源浪費，降低能源消耗，並實現廢棄物的最小化處理。也希望能夠過這樣的形式，符合未來社區舉辦活動的改變，對社區帶來正面影響。

▲樟湖村今年結合社區發展以「簡易」、「輕鬆」的形式進行遷徙季系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善縣長表示，每年秋天侯鳥黃頭鷺，都會從北部往南飛度過寒冬，沿途經過新北金山、貢寮，台北關渡、石門水庫，苗栗三義關聖宮，再來就是雲林大埤、樟湖，然後飛往台南白河、曾文水庫，和屏東縣龍鑾潭，飛到雲林樟湖社區時，黃頭鷺群，都會刻意在樟湖的天空不斷盤旋，等待落後的侯鳥歸隊，也因此數量會特別多。

只要不下雨、風勢不大，大約在下午2、3點至5、6點都可看見成群結隊的黃頭鷺飛越，場面壯觀。樟湖社區抽取環境季節特色及傳統技藝特色，從中延伸多元的體驗活動，並將體驗活動具體步驟化及精緻化。此次活動以｢茶文化、藍染、竹編｣作為社區培力基礎工作坊，目的希望先引起社區參與，並能在白鷺鷥音樂季中成為駐點助教，共同參與社區事務，給予表現形塑自信，未來願意更投入社區培力課程。

▲樟湖村今年結合社區發展以「簡易」、「輕鬆」的形式進行遷徙季系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲樟湖村下午2、3點至5、6點都可看見成群結隊的黃頭鷺飛越，場面壯觀。（圖／張師傅生態紅茶園提供）