宜蘭人動起來！健身工廠插旗東台灣　重訓增肌逆轉身體老化

▲宜蘭人動起來，健身工廠插旗東台灣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／宜蘭報導

熱愛健身運動的宜蘭人們，健身工廠來了！正式跨足台灣東海岸首家，宜蘭羅東廠距離羅東夜市步行3分鐘，位於民生市場3樓，占地600坪，擁有全新外掛式重訓設備，可依照其特殊槓片掛點及握把配置給予人體不同力量曲度，對於想針對胸、背、臀、腿，皆可擁有自身健身節奏與強度，其中最特殊器材之一蹲舉架，皆為客製化量身訂做。

「這個蹲舉架規格專屬給我們健身工廠使用，坊間健身房的蹲舉架規格很大，浪費很多空間，與廠商腦力激盪，調整設計規格，保有一定安全，但是讓器材空間更小、更精緻」體適能教育訓練部副理黃家聖表示，擁有豐富開廠經驗為基礎，健身工廠永遠超越自我，全新廠館加上頂級器材，使得羅東廠9月14日開幕首日，立刻造成轟動！健身工廠進駐讓宜蘭羅東民眾多一優質運動空間。

▲健身工廠專屬女性會員粉紅專區。

健身工廠是所有健身愛好者心中的淨土和港灣，不緊迫盯人惡意推銷，定型化契約保障會員。拋開所有世俗紛擾，走進羅東廠，享受揮汗如雨、酣暢淋漓，無疑是最好的解壓和保持健康的方式。亦看好「女性健身」粉紅經濟以及「樂齡運動」銀髮商機，羅東廠擁有女性專區，以粉色系主打風格，半隱密私人空間，讓女性會員放膽學習，銀髮朋友透過後天肌力訓練也能提升肌肉、骨質結構與神經系統功能，避免退化失能、逆轉身體老化過程。

健身工廠增加羅東廠此一生力軍，響應體育署「國民體育日」活動，9月每周六為超級星期六會員運動升級，可跨館與不限時段，新訪客完成參觀手續後可抽獎獲得1個月體驗會籍，完成運動任務更可抽獎，最大獎現金新台幣6萬6666元，幫助更多國人改變體態、維持健康，讓運動成為習慣，正是健身工廠初衷。

▲量身訂做客製化蹲舉架。

▲新入會員就送羅東廠啞鈴造型鑰匙圈。