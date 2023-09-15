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社會 社會焦點 保障人權

快訊／宜蘭礁溪某飯店7F起火「整樓焦黑全毀」　消防灌水搶救

▲▼ 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣礁溪鄉某飯店發生火警。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪某飯店今（15）日早上10時9分發生火警，消防局接獲民眾通報指出，該飯店頂樓起火冒出濃煙請求救援，隨即出動第一大隊、礁溪、宜蘭、頭城、壯圍分隊救災人車前往救援，據了解現場為7層建築物第7樓發生火警，佈線搶救，第一時間人員已全數疏散。詳細起火原因仍待調查釐清。

消防局指出，現場為頂樓加蓋堆放雜物處起火燃燒，火勢於10時34分控制，10時40分撲滅，無人員傷亡。飯店負責人則表示，該處用途為花園。

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