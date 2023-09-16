時力搶孤爆意外！主辦方稱「觸碰禁忌」　王婉諭控：無法接受

▲時代力量主席王婉諭擔任搶孤領隊。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭，下同）



記者詹宜庭／台北報導

宜蘭頭城搶孤因疫情停辦3年，終於在今年復辦；不料，搶孤活動進行時，時代力量搶孤隊員呂柏凱卻從孤棚摔下，消防局出動雲梯車耗時5分鐘才救援成功，但主辦方卻表示，大會安全措施沒有問題，這次搶孤意外是因為時代力量主席王婉諭擔任領隊而觸犯「禁止女性進入搶孤場的禁忌」。對此，王婉諭16日批評，她尊重傳統文化，但不能接受明明是安全措施的問題，卻被歸咎在特定性別上。

王婉諭在臉書發文表示，昨日她以時代力量領隊的身份出席頭城搶孤，活動中隊員呂柏凱因為氣力放盡、抓不住而掉落，隨後又被安全繩絆住了大腿，在體力透支的情況下持續呈現倒掛的姿勢時，現場的救援指揮混亂，導致他被吊掛長達超過五分鐘後，才被雲梯車救援下來，所幸送醫後並無大礙。

然而，王婉諭批評，事後主辦方以及部分地方媒體，竟對外表示安全措施沒問題，問題出在「有女性進入會場，觸碰了禁忌」。但這種說法，對她以及在場的其他女性，包含宜蘭縣長林姿妙、立委陳琬惠、工作人員與媒體朋友，都非常的不公平，也讓她無法接受。

王婉諭指出，從報名開始，他們都一再向主辦方確認身份是否符合資格，就連昨天她在會場中移動，也都會主動詢問，得到確認及許可後才進入；可即便如此，意外發生後，她在現場等待呂柏凱送上救護車時，仍受到了謾罵與指控。

王婉諭說，搶孤這種高強度的活動，原本就可能發生選手體力不支而吊在半空中的狀況，主辦單位在安全措施上，本應該有周延的準備。她強調，他們無意指責任何消防人員，因為真正的問題，是主辦單位沒有準備足夠的吊車，不像過往都有兩、三台機動性較高的吊車，導致昨天場面混亂，吊車完全無法支援和處理。

「把安全問題推給民俗文化的禁忌，只是在模糊主辦單位該負起的防護職責。」王婉諭認為，搶孤文化背後象徵的，是先民開墾的艱辛，透過這樣的傳統習俗，宣揚團結互助、凝聚族群的精神與意識，而非隱含歧視的窠臼。因此，她呼籲，主辦方應該要審慎檢討安全問題，而非模糊焦點，讓國際矚目的民俗文化競賽，能真正發揚搶孤普渡眾生的博愛精神。

對於王婉諭說法，呂柏凱也在臉書貼文下方留言，「謝謝王婉諭主席特地到宜蘭擔任領隊，在我被抬上救護車後全程陪同。我們都知道習俗，也照著大會規則走，主席只是領隊，並非攀爬觸碰孤棧的選手，我們從來都沒有想要挑戰或破壞民俗禁忌的紅線，是我氣力不夠技巧不足，無力完成倒翻棚，反被安全繩纏住大腿倒吊，完全是意料之外。」

呂柏凱強調，未能順利取得順風旗雖是可惜，但要牽拖是主席是女性的問題實在說不過去，況且現場的選手區範圍內，也有女性媒體記者、攀岩教練、護理師，唯獨王婉諭被阻擋在外，經協調後才放行。若硬要說是觸犯禁忌，這樣的鍋實在不應由王婉諭來揹，享譽地方國際的民俗競技活動有更多的地方可以檢討與改進，讓未來活動不但辦的好也更加安全。