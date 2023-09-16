妹子身上長「8公分白毛」！　男友喊噁拔了：我沒辦法忍

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

即使是情侶也應該尊重彼此的身體。一名女網友透露，身上有一根養了很久的「長毛」，也有告知男友說不能摸，但沒想到她一露出來，對方竟然直接拔掉，讓她相當傻眼，「怎麼能說話不算話？」當下覺得相當委屈，但男友卻無法理解，2人為此冷戰，不知道該怎麼辦。

原PO在Dcard發文表示，近日晚上和男友約會，向對方坦承身上有一根養了半年以上的白毛，長約8公分左右，因為媽媽說那是長壽和智慧的象徵，所以她一直很重視。不過男友聽到後，卻一直用嘲諷的態度大喊「很噁心」，還要求她露出來看一下。

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她事先提醒「不可以摸」，男友也答應了，但沒想到才露出來，男友就直接伸手拔掉，還說「我沒辦法忍」。她當下超傻眼，心想「怎麼能說話不算話？而且那是我的身體，他就算是我男友也沒資格亂做主」，覺得相當委屈。

沒想到男友發現她當場臭臉，仍不覺得自己的行為有何不對，還惱羞說「妳竟然為了一根毛跟我生氣」，她解釋是原則問題，可是對方仍無法理解，2人為了這個事情冷戰，讓她不知道該怎麼辦。

▲原PO的長毛被男友拔了。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友看到後，紛紛表示「男友太過分，根本沒有在意妳的身體自主權，這種男的放生剛好」、「我會直接分手，因為根本就不在乎妳的想法啊，不懂得尊重別人意願與身體自主權的人，沒資格談戀愛」、「嚴重的是不守承諾加上完全沒尊重妳，這種的妳留著幹嘛？」「氣的不是毛被拔，而是那個態度」、「雖然智慧跟長壽的象徵聽起來蠻荒謬的，但…既然都這樣說了，代表對方很寶貝這根有意義的長毛呀！為什麼還要拔啊，好不尊重別人」。

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