妹子想送茶點「探班台積電男友」！　同行急攔：建議不要

▲台積電。（圖／記者廖婕妤攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人體恤親友辛勞，會在上班時間帶點心去探班。一名女網友透露，最近想要給男友驚喜，打算帶下午茶給對方享用，但因為不了解科技業，不確定是否方便探班，於是發文詢問。多數人看到後紛紛搖頭，「建議不要，下班再給吧」，也有同行分享經驗。

原PO在Dcard發文表示，最近想要給男友驚喜，就打算找一天下午帶茶點過去探班，但她沒有去過台中科學園區，加上男友是台積電的輪班人員，並非主管職位，平時工作似乎需要穿防塵衣，因此不確定是否方便探班，只好先PO文問問看，「是可以放在科技園區的櫃檯，請他來拿嗎？」

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不少人看到後都搖頭，「等他下班再送吧」、「作業員工作時間沒有辦法跑出來的，他跑出來他的工作誰要做，建議是他下班你在外面等他比較好」、「抓姦還是探班？ 你就想成是下午茶外送員，只能在特定地點電話通知對方下來拿」、「你會害他被主管黑掉」、「建議不要，驚喜可以回家再給，還好你有先問」、「哨口就會被擋下來，聽說從裡面出來距離超級遠」。

也有同行表示，「同在科技廠雖然不是台積電，建議不要，對在上班的人是一種麻煩，休息時間可能就想好好休息，要為了你的驚喜特別跑到門口超遠的，上班就讓他好好上班，下班再約就好了」、「應該是不行，雖然我不是台積電的，但入廠應該都要送訪客單，你突然去只會被警衛擋在外面」、「本人就在15廠，給你正解，你可以送到大廳，那邊有桌椅，可以在那邊請他下來拿，但再進去的金屬門和剪刀門，你沒有識別證無法通過，就是這樣而已」。

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