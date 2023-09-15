老媽搞上男友「想被你的充滿」　單親妹崩潰！露骨對話曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼先前的桃園岳母搞上女婿，一名女網友昨震驚發現，男友竟跟她從小相依為命的媽媽有一腿，兩人甚至發生關係，備受打擊的她腦袋一片空白，難受的想吐；而網友們也傻眼直呼，「台灣最近怎麼一堆這種的」、「最近怎麼那麼多喜歡吃岳母的」。

女網友在Dcard提到，「爸媽在我還小時就離婚了，我跟媽媽相依為命。前陣子我交了男友，媽媽說想看看男友為人怎麼樣，能不能放心把女兒交給他，所以偶爾會陪我們出去約會，也常常找男友來家裡吃飯，到後來單獨約會時，男友都會問媽媽怎麼沒來。」

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原本她並沒有多想，也很開心母親跟男友相處得很好，「結果昨天去男友家，發現抽屜裡保險套變少了，於是趁男友洗澡時偷看他手機，我看完之後全身都在顫抖，腦袋一片空白，沒想到身邊對我最好的兩個人竟然這樣對我。」

▲原PO看男友手機，發現他竟偷吃老媽。（圖／翻攝自Dcard）

她崩潰表示，被背叛的感覺真的很難受，「還沒有跟男友攤牌，在打這篇文時甚至很想吐，我知道很扯，但真的不是創（創作文），我也希望是創......。」

網友們看完紛紛回應，「真的很想問，我到底看了X，怎麼有人可以做出這種事，我真的不懂」、「前陣子新聞才上演，現在是大家爭相模仿是吧」、「或許男友喜歡吃親子丼」、「太誇張了啦！太噁了吧，分手，不分手攤牌留著過年嗎」、「可以分了，太扯也太噁」、「好像能理解爸爸為什麼離婚，媽媽的行為不配為人母，男友也真的很敢，兩個人都超級背德的」。

不過也有人抱持質疑的態度。對此，原PO委屈表示，「看新聞還覺得很瞎，沒想到發生在我身上。」另外，也有人挺原PO，直言「這應該不是創吧！感覺有年紀的人確實會比較不修飾的說：想被你的充滿。」

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