利比亞外海浮現「數百具遺體」！洪水強襲90分鐘　整個市區被沖走

▲利比亞2座水壩潰堤，爆發災難性洪水，估計罹難數恐達2萬人。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

利比亞東北部洪災死亡數恐達2萬人，當地官員表示，德納市（Derna）上方的2座水壩潰堤後，洪水傾瀉而下，摧毀社區、房屋、道路橋樑等基礎建設，並把一切沖入大海，這些破壞及生命損失，全都發生在90分鐘內。國內志願者及國際潛水團隊前往災區，宣稱在德納市外海目擊數百具遺體。

官方目前統計超過5000人罹難，數千人下落不明，死亡數預計還會大幅攀升，恐怕達到2萬人，另有至少3萬人流離失所。由於城市承受嚴重破壞，原本從貝尼納機場（Benghazi airport）抵達僅需3小時，現在則要耗費7小時以上。交通受阻加上不穩定的安全局勢，使得人道主義資源難以進入災區。

儘管一些國際搜救隊已經抵達，也有不少志願者從全國各地趕來，但仍遠遠不足。除了匱乏資源以外，他們還需要能夠移除大型物體的重型設備，以及潛水員與潛水設備。

當地官員表示，德納市海邊還有多具遺體不斷被沖上岸。一名年輕志願者表示，人們把繩子綁在自己身上，然後潛入海中，把遺體拖上岸，他一天就撈回40具遺體。

來自西北部城市米蘇拉塔（Misrata）的施泰維（Mohammad Shteiwi）說，「潛水員告訴我，他們在距離德納港以東15到50公里的地方，看見了數百具遺體。我在2天內看見好多遺體。我數過了，至少有200具遺體被沖上岸。」

CNN記者跟隨利比亞國民軍（Libyan National Army）進入德納市，宛如來到歷經大規模爆炸的戰區，滿目瘡痍且安靜地像是鬼城。利比亞2011年推翻強人格達費（Moammar Gadhafi）之後，已歷經多年動盪，如今又被這場災難重創。人們習慣了戰爭與死亡，但沒有準備好面對整座城市被抹滅的衝擊與痛苦。

不過，也有一些利比亞人表示，這場悲劇讓分裂的國家團結起來了。施泰維說，他為所有失去生命的人感到心痛，但也看見正面的跡象，「曾經分裂的安全部隊現在一起合作，彷彿那些分歧已成過去。但是，看到這個團結是巨大苦難與傷痛的結果，同樣令人傷心。」