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利比亞大壩潰堤巨響！災民以為爆炸　「土壤硬到像瀝青」洪水狂衝

▲▼利比亞洪災後東部港市德爾納（Derna）的情況。（圖／路透）

▲日本專家認為，利比亞洪災可能與堅硬乾燥的土壤有關。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北非國家利比亞近日暴雨導致2座水壩潰堤，利比亞紅十字與紅新月會估計死亡人數超過 1.1萬，據稱有近2000具遺體被洪水沖入海中。日本水利工程專家指出，慘重洪災可能與「像瀝青一樣堅硬的乾燥土地」有關。受災居民則說，當下聽到巨大爆炸聲，事後才知道是水壩潰堤的聲音。

▲▼利比亞洪水。（圖／達志影像／美聯社）

▲利比亞洪水淹沒市區。（圖／達志影像／美聯社）

根據讀賣新聞報導，利比亞東部受到地中海風暴丹尼爾（Daniel）影響，世界氣象組織（WMO）數據指，當地10日上午8日起的24小時降雨量達到414毫米。衛星影像顯示，東部港口城市德爾納（Derna）市區全被沙土掩蓋。日本京都大學河川工學教授角哲也解釋，水庫有高水位洩洪設備，但雨量超乎預期而潰堤。

▲▼利比亞洪災後東部港市德爾納（Derna）的情況。（圖／路透）

▲專家指出，水庫集水區降下暴雨，堅硬土壤又無法吸收水分，水位高漲導致潰堤。（圖／路透）

角哲也教授表示，利比亞極度乾燥地區的土壤地面就像柏油路一樣堅硬，沒有縫隙，因此流域內的雨水多半不會滲進地底，而是流進水庫，而且有可能是一口氣流向地勢更低的村落，「這是超過預想的雨量，水庫決堤，乾燥環境特殊的土壤等惡劣條件疊加之下造成的災害」。

▲▼利比亞洪災後東部港市德爾納（Derna）的情況。（圖／路透）

▲東部港市德爾納的災區情況。（圖／路透）

半島電視台引述德爾納官員說法報導，由於內戰發生，水壩已經20多年沒有進行管理維護。路透社報導則指出，事發時民眾都在睡夢中，毫無避難準備的情況下達3層樓高度、宛如海嘯般的滾滾洪流襲來，更有受害者表示，「以為只是下大雨，結果卻聽見巨大的爆炸聲響，原來那是水壩決堤的聲音」。

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