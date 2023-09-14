利比亞水壩潰堤「死亡數恐達2萬」　官員悲吐：到處都是遺體

▲利比亞德納市2座水壩潰堤，死亡人數恐達2萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

利比亞9日遭風暴丹尼爾襲擊，導致2座水壩潰堤，淹沒東北部港口德納巿（Derna）1/4巿區。市長蓋蒂（Abdulmenam Al-Ghaithi）表示，罹難者恐達1.8萬至2萬人，東部政府民航部長赫基瓦特（Hichem Abu Chkiouat）也提到令人痛心的災難情景，「到處都是遺體，在海裡、在山谷中、在建築物底下。」

路透、衛報、天空新聞等外媒報導，德納市位於首都的黎波里（Tripoli）以東約900公里處，遭風暴襲擊後，道路及電信系統嚴重損，隨後發生災難性潰堤。居民表示，城外水壩潰堤時，他們聽見巨大爆炸聲響，傾瀉而出的洪水沖下河床、淹沒城市，最終流入大海。

東部政府民航部長赫基瓦特說，「我們已經統計到超過5300人死亡，這個數字可能大幅增加，或許甚至會翻倍，因為失蹤人數也是數千人」，重建工作恐怕耗費數十億美元。利比亞紅十字會國際委員會首席代表弗里德茲（Yann Fridez）直言，高達7公尺的巨浪「摧毀路上的一切」，「死亡人數非常龐大」。

根據官方最新數據，德納市至少3萬人流離失所、1萬人失蹤。來自埃及、卡達、土耳其、突尼西亞、阿拉伯聯合大公國的搜救團隊已經抵達，在泥濘街道、毀損建築物甚至海邊尋找遺體。美國總統拜登也宣布提供緊急資金，與利比亞當局及聯合國協調，提供額外支持。

▲利比亞洪災前後的衛星照對比圖。（圖／路透）



由於德納市及周邊道路遭到嚴重破壞，援助難以迅速抵達。市長蓋蒂表示，「實際上，我們需要專門負責搜索遺體的團隊。因為瓦礫堆及水下有著大量遺體，我擔心城市將出現流行病感染。」13日，他反駁外界批評，堅稱居民在洪災前已經收到撤離通知，「安全部隊履行了他們的職責。」

半島電視台指出，這個北非國家擁有700萬人口，自2011年北約支持起義，推翻強人格達費（Muammar Gaddafi）的統治後，卻缺乏一個強大的中央政府，斷斷續續發生戰爭。受國際承認、掌握西部及首都的「民族團結政府」，長年對抗把持東部及大片油田的「利比亞國民軍」。這個深刻的政治分裂，恐怕導致救災行動更加複雜。