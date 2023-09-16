農業部公布專案進口雞蛋流向！陳吉仲14:00親上火線說明　

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

生活中心／綜合報導

針對進口蛋爭議，藍營質疑農業部長陳吉仲神隱，而農業部今（16）日下午1時許臨時發出採訪通知，將於2時召開「農業部公布專案進口雞蛋流向 執行聯合稽查違者依法辦理」記者會，由陳吉仲主持說明。

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為了解決蛋荒，農業部緊急專案進口雞蛋，但爭議不斷，先是進口商超思公司被質疑是資本額50萬的一人公司，隨後又爆發台農蛋品的洗選巴西進口蛋「誤標效期」，台農董事長涂萬財甚至爆料農業部要他「擔下來」。

另外，台中市長盧秀燕表示，曾向農業部要雞蛋詳細資料，卻換來農業部說「不方便給」說法。而新北市衛生局也指出，因目前中央未完整說明進口巴西蛋品經洗選後的銷售流向，在資訊不明下，地方稽查人力疲於奔命並造成消費者恐慌。

農業部昨日則澄清，從未拒絕提供資料，而是請對方依照程序索取資料，台中農業局已來函索取，將依程序回覆並提供資料。

衛福部食藥署稍早說明，即起展開加強市售雞蛋稽查專案，針對全國各通路進行雞蛋查核，目標4000件，將持續查到年底。

食藥署表示，目前食藥署資訊系統，有提供各縣市衛生局查詢公司登載在該縣市轄區內的輸入業者資料，查詢範圍包含輸入紀錄、產品品名、來源等基本資料，而輸入蛋品合格後可以國內流通，相關資料則回歸農業部。