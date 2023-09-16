農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　5402萬顆耗損到期要銷毀

▲農業部長陳吉仲今天親自說明進口雞蛋流向，總計進口1.4億顆雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

進口雞蛋食安爭議持續延燒。農業部長陳吉仲今（16日）指出，今年3到7月專案進口雞蛋共1億4千多萬顆，其中洗選後上架通路販售共2491萬顆，占比17.14%。6月到7月因雞蛋需求量降低，庫存中耗損與到期進口雞蛋共5402萬顆，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。

為了解決蛋荒，農業部緊急專案進口雞蛋，卻持續引發爭議。為消除外界疑慮，農業部今天下午一點突然發出採訪通知，隨後由陳吉仲親自召開召開「農業部公布專案進口雞蛋流向執行聯合稽查違者依法辦理」記者會。

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陳吉仲首先說明為何要進口雞蛋，主要國內雞蛋產量不足導致蛋價上漲而衍生黑市價格猖獗，影響一般的民眾民生消費，故農業部從3月起實施「限時、限地」專案進口政策，從今年3月到明年6月開放共12個國家專案進口雞蛋，以解決國人的雞蛋消費需求。

▲農業部公布專案進口雞蛋流向。（圖／翻攝農業部直播）

根據農業部今天公布資料，今年3到7月專案進口雞蛋，進口雞蛋共進口1億4千多萬顆，約是全國6天的需求量，自泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西和馬來西亞等國進口，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%；加工共3428萬顆，占比23.59%；庫存包含殼蛋和加工蛋品共有3,209萬顆，共22.08%。

不過，由於6月到7月雞蛋需求量降低，陳吉仲表示，庫存中陸續出現到期的蛋品，加上洗選、運輸的耗損，耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，占比共37.18%，約是全國2天雞蛋需求，但是這些到期的蛋品都有再利用，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。

陳吉仲指出，除了確保安全庫存量、滿足消費者需求，為了不影響國內蛋農生計，到期蛋品以堆肥再利用為主要運用方式，若全部調度前往加工，恐影響國內蛋價，進而影響蛋農生計。

▲農業部公布專案進口雞蛋流向流程圖。（圖／翻攝農業部直播）