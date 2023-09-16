　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023年藥師國考放榜　嘉藥學子再創佳績

▲2023年專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，不僅172位應屆畢業生通過第二階段藥師考試，將以新科藥師身分投入藥事服務行列；同時，第一階段藥師考試，嘉藥以近52％高通過率，優於全國平均率29％，而第二階段通過率也高達94％，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。

藥師國家考試分為兩階段考試，藥學系學生修畢基礎藥學課程且具及格證明者，可報考第一階段考試；第二階段需完成醫院實習640小時，並修畢所有畢業學分且通過第一階段考試者，才能報考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2023年專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥藥理學院院長王四切提到，2023年考題跟2022年7月來比難度偏高，但學生第一、二階段考出高於全國平均值的成績，實屬難得，這完全歸功於藥學系全體教師的辛勞教導；每位老師傾囊相授，授予最先進的藥學新知，且同學努力上進，考試前在圖書館苦讀的成果。

參加一階考試的黃俊彰同學說到，考試前系上開設國考考照班提供同學考前重點複習、解析國考關鍵試題，給了他一顆強力的定心丸，也提供圖書館研究小間、夜讀教室，給考生優質準備空間；張鑫同學是首屆使用嘉藥國考試場的考生，他表示在自己學校考試的熟悉感，讓他心態平靜許多思緒也更加清晰，而校友會的學長姐也幫考生準備餐食，讓他們可以安心準備考試無後顧之憂。

▲2023年專技藥師國家考試日前榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系再次拿下亮眼成績，再次擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長錢紀銘表示，嘉藥以藥學起家，過去幾年除了致力培養學生成為國考常勝軍外，也鼓勵同學多多取得相關專業的產業證照，今年更是獲得考選部認證成為國家考試電腦化試場，學生有機會能在熟悉的教室中進行考試，考取藥師不僅是學生個人的成就，也是學校最高的榮耀；他期勉所有嘉藥出身的藥師，都能秉持「真實」校訓，發揮藥師應有的專業知能與倫理精神，積極為國人健康把關，造福社會。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／農業部公布進口蛋流向！　5402萬顆封存
公文曝光！　9成住戶拒幫基泰背書仍施工
iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他
消失7年女藝人現蹤！　「招牌手勢」網秒認出：歐買尬
摩洛哥強震3000死　老師拿「點名單」找人：全班都沒了
女星日本吃飯「沒做1事」被嗆沒禮貌！　當場起爭執

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　5402萬顆耗損到期封存

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

雲林男健保卡註記「器官捐贈」　意外過世捐眼角膜大愛遺人間

奇美醫院造血幹細胞移植團隊　守護南台灣移植病友健康

農業部公布專案進口雞蛋流向！陳吉仲14:00親上火線說明　

阿北便祕天真「手摳菊花」陰囊感染痛爆　醫生警告：致死率90%

響應國際失智症月　嘉藥攜手台南衛生局憶起來看電影

網紅跳水撞頭「脖子以下沒知覺」握力剩3成！醫：有半身不遂的風險

2023年藥師國考放榜　嘉藥學子再創佳績

巴西蛋延燒！地方喊話中央要流向　食藥署曝資訊系統可查範圍

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　5402萬顆耗損到期封存

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

雲林男健保卡註記「器官捐贈」　意外過世捐眼角膜大愛遺人間

奇美醫院造血幹細胞移植團隊　守護南台灣移植病友健康

農業部公布專案進口雞蛋流向！陳吉仲14:00親上火線說明　

阿北便祕天真「手摳菊花」陰囊感染痛爆　醫生警告：致死率90%

響應國際失智症月　嘉藥攜手台南衛生局憶起來看電影

網紅跳水撞頭「脖子以下沒知覺」握力剩3成！醫：有半身不遂的風險

2023年藥師國考放榜　嘉藥學子再創佳績

巴西蛋延燒！地方喊話中央要流向　食藥署曝資訊系統可查範圍

美東龍頭之爭白熱化　光芒大勝金鶯並列榜首

賴佩霞談「經濟穩定」　林濁水：心靈導師看台灣像非洲？

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　5402萬顆耗損到期封存

陽岱鋼3安猛打賞！炸本季第10轟

嘲笑我兒子！　美國小將父親痛斥喬帥美網1舉動

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

公文曝光！9成住戶拒幫基泰背書仍施工　許淑華斥柯文哲：這叫修嚴？

片中演女鬼「接了才發現不太對」！　江宜蓉怕爆…護身符塞滿包包

老公離婚後秒戀她閨蜜　白百何被肖戰療癒「我是妳的人了」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

辦身分證注意！照片規範多一規則

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

陸第一網紅「停更2年」後復出！　粉絲驚見：不一樣了

午後「大台北迎雨」　入夜掉10度

女膽固醇超標　出國旅遊竟降回正常值

麥當勞雙人餐只要49元？真相崩潰

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」

接信貸行銷電話！他誤回「1句話」...推銷員爆氣

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

第3波水逆結束了！12星座運勢出爐　這3類人財運旺

掀上衣「讓老公臉埋在奶裡」暗示！尪沉默10秒吐1句

更多熱門

相關新聞

熱心原民社區藥師　為卡努災區長者送藥到府

熱心原民社區藥師　為卡努災區長者送藥到府

南投縣幅員遼闊，加上醫療資源不足及不均，偏鄉和原鄉獨居長者及身心障礙者，在就醫取藥上常有不便及用藥安全等問題；南投縣衛生局因此結合縣內藥師公會執行「藥事照護計畫」，由社區藥師前進偏（原）鄉家戶，執行送藥到府、用藥諮詢等藥事服務，守護長者及身心障礙者的用藥安全。

嘉藥西廚培訓隊為校爭光

嘉藥西廚培訓隊為校爭光

府城女力匯聚嘉藥

府城女力匯聚嘉藥

藥師化身算命師解籤指點迷津

藥師化身算命師解籤指點迷津

嘉藥舉辦台江環境議題小狀元競賽

嘉藥舉辦台江環境議題小狀元競賽

關鍵字：

藥師國考放榜嘉藥佳績

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

辦身分證注意！照片規範多一規則

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面