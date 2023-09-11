藥師化身算命師解籤指點迷津 另類失智症衛教大排長龍

▲台南藥師變身「算命師」，用抽籤解籤的方式，來為民眾指點失智症的防治方法和藥物濫用的預防，吸引民眾大排長龍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立安南醫院後方「門諾台南銀髮悠活園區」，舉辦的2023國際失智症月園遊會，藥師變身「算命師」，用抽籤解籤的方式，來為民眾指點失智症的防治方法和藥物濫用的預防，吸引民眾大排長龍。

台南市「藥師」議員陳皇宇表示，依衛生福利部2011年委託台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上老人失智症盛行率為7.78％，也就是說65歲以上的老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者，推估未來的46年中台灣失智人口數以每40分鐘增加1位失智者的速度成長著，因此，國人對失智症的防治絕對不能輕忽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市藥師公會理事長陳寶惠也表示，藥師以往對民眾的衛教方式大多以演講、有獎徵答的方式來進行，為了增加與民眾的互動來提高民眾對正確醫藥知識的吸收率，不斷創新改變做法，這場失智症和藥物濫用的宣導就是新模式之一，各社區團體如果有用藥安全、健康知識的衛教需求，歡迎來找藥師公會，公會必樂意來為有需求的民眾作用藥安全宣導，教導民眾正確衛教。

負責這場宣導活動規畫的安南區明杰藥局劉姿伶藥師說，失智症是一個新課題，很多民眾對失智症的認知也是似懂非懂，因此才會想到用算命師擺攤解籤的方式來化解民眾心中的疑惑，讓民眾對失智症有更正確的觀念，可預防在先，也一起幫失智症患者找到回家的路，用套圈圈來做藥物濫用防治宣導的方式也很受民眾好評及熱烈參與。

扮演解籤算命師的東區晉大藥局黃大晉藥師也說，將藥師白袍換成解籤人的道具服，可以讓民眾覺得仿若走到真的算命攤，暢所欲言表達內心的迷津後，藥師再給予正確的觀念與防治方法，讓衛教宣導能更生活化、也能更快達到預期效果。