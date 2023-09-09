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選出環保狀元郎　嘉藥舉辦台江環境議題小狀元競賽

▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加，期望能以寓教於樂競賽方式，從小培養孩子的環保觀念，比賽最後由呂澄科獲得高中組冠軍、王丞皓獲得國中組冠軍及王亮程獲得國小組冠軍。

▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台江環境議題小狀元競賽是嘉藥執行教育部USR計畫「永續安南環境生態與綠色產業」系列活動之一，比賽分為高中組、國中組及國小組三組，經過淘汰賽、驟死賽及PK賽三階段挑戰，取前10名選手分別可獲500元至3000元禮券，競賽內容包含綠生活、氣候變遷及災害防救、資源循環、公害防治、環境管理、自然保育等環境知識議題，考驗著參加比賽學生對環境議題觀察與資訊敏感度。

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▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與小狀元競賽的陳同學表示，平常學校及爸媽就會從日常生活培養他環保觀念及重要性，並督促他盡可能在生活中力行環保，能跟同學一起學習環保知識並代表學校出來參加比賽，讓他覺得無比興奮與驕傲。

▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院舉辦的「台江環境議題小狀元競賽」，吸引來自安南地區的瀛海中學、安南國中及南興國小計70名國高中小學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥校長錢紀銘表示，環境變遷與人類生活息息相關，從小建立正確的環境知識與價值觀，並激發對環境問題的省思，多多瞭解環境議題才有能力避免因環境變化而造成的風險，更重要的是能於日常生活中落實環境保護，整個社會環境將更美好。

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