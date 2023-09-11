有朋自遠方來　府城女力匯聚嘉藥

▲嘉南藥理大學社會工作系，10日在該校國際會議中心舉辦「女力創新與經濟崛起之鑰－由STEM領域出發」研討會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學社會工作系，10日在該校國際會議中心舉辦「女力創新與經濟崛起之鑰－由STEM領域出發」研討會，吸引從事婦女服務企業與非營利組織等，對此議題有興趣之實務工作者近百人參加。

研討會由該校藥理學院院長王四切教授擔任主持人，邀請到國際女科技人聯絡網執委會財務長Sylvia Kegel女士進行專題演講，台南市社會局局長盧禹璁特別蒞臨現場，感謝Kegel女士特地來到府城來分享女力創新的經驗，相信研討會後對於關心婦女權益的民間團體會有重要的啟發。

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「社會企業創新行動－支持女性在STEM領域的發展」演講全程以英文進行，現場提供中文同步翻譯；Sylvia Kegel財務長提到，國際女科技人聯絡網是加拿大的非營利組織，共有來自60個國家數理科技女性團體參與，希望有愈來愈多的女性在科學、工程和技術領域嶄露頭角後，能夠發揮科技人的靈活思維與彈性，運用創新方法來改善問題，創造更加公平和可持續未來的經驗。

嘉藥社工系主任吳敏欣表示，台灣30歲以後的女性受到結婚、生育等因素影響，勞動參與率急速下降，調查顯示50-54歲女性參與勞動之比例已降至61.5％，遠低於其他各主要國家。因此，只要能夠營造一個對女性更加友善的職場，並從小鼓勵女性投入數學、科學、工程和技術領域，相信不久的將來，台灣應該能夠培養出類似超微半導體(AMD) 總裁暨執行長蘇姿丰這樣的本土女性科技楷模。