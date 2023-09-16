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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／「巧遇」蔡賴見不到的紐約市長　侯友宜訪美開局先聲奪人

▲侯友宜今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。（圖／侯辦提供）

▲侯友宜今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜於美東時間15日展開8天「對話與深化的友誼之旅」，首日在紐約展開鐵人行程。過程中，雖因美方「公平原則」（Fair Play）而須低調進行，但侯友宜善用自身警察經歷，在有力人士的安排下，接連見到紐約警察局長卡班（Edward Caban）及同樣警察出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在一場場「鐵漢會鐵漢」的警察兄弟會加持下，亮點更勝先前訪美的其他總統參選人，「惦惦吃三碗公」開局就已先聲奪人。

第一天行程中，侯友宜從早到晚一共出席外交政策全國委員會（NCAFP）、紐約市警局及聯合指揮中心、外交關係委員會（CFR）、中華公所等7項活動。但在美方「公平原則」（Fair Play）底下，中間所有交流皆採不開放形式，直至下午5點半的中華公所及僑宴才開放媒體採訪；就連預定警車開道的「禮遇」，也因聯合國大會維安升級而取消。

儘管必須「客隨主便」，侯友宜仍設法展現亮點。首先，侯善用自己的警察經歷，特地安排參訪紐約市警局及聯合指揮中心，並獲得紐約市警局長卡班（Edward Caban）接待，形成「台灣探長」見「紐約警長」的有趣畫面。

尤其晚間在有利人士的安排下，侯友宜在低調驅車前往法拉盛，見到同樣警察出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams），這是早前也曾訪美的民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、無黨籍郭台銘所未能見到的層級，極富意義。而這一場場「警察惜警察」、「鐵漢會鐵漢」的警察兄弟會，不只深化侯友宜出身警界、注重治安的特質，更是獲得其他總統參選人所沒有的待遇，可見侯團隊對訪美行程規劃極富巧思。

▲侯友宜參訪紐約警察局。（圖／侯辦提供）

▲侯友宜參訪紐約警察局。（圖／侯辦提供）

此外，侯友宜拜會外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）時，面對美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等前任美國政府官員及智庫專家，他們都跟現任美國政府官員關係密切，宛如一場慎重的「面試」。面對這些面試，侯友宜洞悉美方不願輕易攪入台海戰局的心態，強調不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，「台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色」。

事實上，相較賴清德訪美時，中共展開大規模軍演，也比起柯文哲訪美時，大嗆九二共識像糞土「很難用」，侯友宜在面對前任美國政府官員及智庫專家的「面試」時，展現出更加穩健、誠懇的態度。談起如何維護台海和平，比起賴、柯的空言泛語，侯友宜更有說服力，讓各方知道台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起。

侯友宜是所有總統參選人之中，為中華民國服公職最久的一位；其多年警界歷練，不只幫助他見到紐約警察局長卡班（Edward Caban），更見到同樣警界出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams）。尤其侯友宜與中華民國的符碼、旗幟緊密連結，顯現中華民國領導人理應具有的特質。從種種安排之中，清晰可見這些行程背後的巧思，也讓美國各界更加認識眼前這位可能的中華民國領導人。

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