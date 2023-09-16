「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

▲里港警分局長何明祥頒發行員感謝狀、張貼「阻詐高手」紅榜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「猜猜我是誰？」，屏東縣高樹、九如郵局及里港鄉農會行員機警即時發現有異，連絡里港警方協助，共阻止民眾被騙97萬5000元，里港警分局長何明祥率同偵查隊人員頒發感謝狀、獎勵金，並張貼「阻詐高手」紅榜給有功行員。

里港警分局轄內先後有3位民眾接到「猜猜我是誰」的詐騙電話，趕往郵局、農會急匯款項，行員發現有異，當即對匯款對象進行查證及報警處理。經警方與行員合力勸導民眾，讓民眾知道受騙上當後放棄匯款，成功守住97萬5000元的血汗錢。

分局長何明祥深知阻詐、防詐重要性，帶領宣導團隊至轄區農會、郵局、銀行宣導詐騙，延伸警政署「新世代打詐策略行動」:識詐、堵詐、阻詐、懲詐理念，金融機構於第一線即時攔阻民眾踏入詐騙集團陷阱。並在15日帶著偵查隊副隊長王碩賢等人親赴至高樹郵局、九如郵局、里港農會頒發獎狀、獎勵金並張貼「阻詐高手」紅榜，感謝銀行行員機警連絡警方成功阻詐。

何分局長更利用頒獎之際向金融機構主管、辦公民眾宣導，詐騙手法更層出不窮，利用多種話術使人陷入錯誤當中，要記住任何投資有賺有賠，勿輕信保證獲利、穩賺不賠等詐騙話術，應選擇政府合法的投資平台，避免成為詐騙集團的肥羊。

他再此呼籲社會大眾，詐騙集團犯罪手法千變萬化，若遇類似詐騙案件，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙。透過關心民眾的金流全力協助警方阻詐，主動關懷提問、機警的反應，減少民眾被害。