　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

▲里港警分局長何明祥頒發行員感謝狀、張貼「阻詐高手」紅榜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長何明祥頒發行員感謝狀、張貼「阻詐高手」紅榜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「猜猜我是誰？」，屏東縣高樹、九如郵局及里港鄉農會行員機警即時發現有異，連絡里港警方協助，共阻止民眾被騙97萬5000元，里港警分局長何明祥率同偵查隊人員頒發感謝狀、獎勵金，並張貼「阻詐高手」紅榜給有功行員。

里港警分局轄內先後有3位民眾接到「猜猜我是誰」的詐騙電話，趕往郵局、農會急匯款項，行員發現有異，當即對匯款對象進行查證及報警處理。經警方與行員合力勸導民眾，讓民眾知道受騙上當後放棄匯款，成功守住97萬5000元的血汗錢。

▲里港警分局長何明祥頒發行員感謝狀、張貼「阻詐高手」紅榜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

分局長何明祥深知阻詐、防詐重要性，帶領宣導團隊至轄區農會、郵局、銀行宣導詐騙，延伸警政署「新世代打詐策略行動」:識詐、堵詐、阻詐、懲詐理念，金融機構於第一線即時攔阻民眾踏入詐騙集團陷阱。並在15日帶著偵查隊副隊長王碩賢等人親赴至高樹郵局、九如郵局、里港農會頒發獎狀、獎勵金並張貼「阻詐高手」紅榜，感謝銀行行員機警連絡警方成功阻詐。

何分局長更利用頒獎之際向金融機構主管、辦公民眾宣導，詐騙手法更層出不窮，利用多種話術使人陷入錯誤當中，要記住任何投資有賺有賠，勿輕信保證獲利、穩賺不賠等詐騙話術，應選擇政府合法的投資平台，避免成為詐騙集團的肥羊。

▲里港警分局長何明祥頒發行員感謝狀、張貼「阻詐高手」紅榜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

他再此呼籲社會大眾，詐騙集團犯罪手法千變萬化，若遇類似詐騙案件，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙。透過關心民眾的金流全力協助警方阻詐，主動關懷提問、機警的反應，減少民眾被害。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
公文曝光！　9成住戶拒幫基泰背書仍施工
iPhone 14 Pro用8個月「電池健康度掉11%」　他
消失7年女藝人現蹤！　「招牌手勢」網秒認出：歐買尬
摩洛哥強震3000死　老師拿「點名單」找人：全班都沒了
女星日本吃飯「沒做1事」被嗆沒禮貌！　當場起爭執
驚！大谷翔平置物櫃被清空　水壺都被丟垃圾桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

張麗善：可溯源才能供餐　雲林國中小校園「蛋蛋危機」解除

突破交通困境！富里鄉幸福巴士搭乘率高　2個月服務逾萬人次

「我忘記怎麼回家了」　新北婦遇桃園暖警...2hrs助她返家

海葵颱風威力驚人！花蓮明里大橋受損封閉　用路人改道通行

花蓮取締註銷牌照車大執法！　男欠「稅+罰款」20萬...遭拖吊查扣

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

張麗善：可溯源才能供餐　雲林國中小校園「蛋蛋危機」解除

突破交通困境！富里鄉幸福巴士搭乘率高　2個月服務逾萬人次

「我忘記怎麼回家了」　新北婦遇桃園暖警...2hrs助她返家

海葵颱風威力驚人！花蓮明里大橋受損封閉　用路人改道通行

花蓮取締註銷牌照車大執法！　男欠「稅+罰款」20萬...遭拖吊查扣

美東龍頭之爭白熱化　光芒大勝金鶯並列榜首

賴佩霞談「經濟穩定」　林濁水：心靈導師看台灣像非洲？

農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　232萬顆到期送堆肥

陽岱鋼3安猛打賞！炸本季第10轟

嘲笑我兒子！　美國小將父親痛斥喬帥美網1舉動

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

台灣「1現象」滿街都是！他氣到受不了：人文教育匱乏　兩派吵翻

公文曝光！9成住戶拒幫基泰背書仍施工　許淑華斥柯文哲：這叫修嚴？

片中演女鬼「接了才發現不太對」！　江宜蓉怕爆…護身符塞滿包包

老公離婚後秒戀她閨蜜　白百何被肖戰療癒「我是妳的人了」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊挨轟

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

台農2度被約談　喊委屈的董座出國了

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治

南消七大隊結合虎尾寮社區公益捐血

更多熱門

相關新聞

才辦完「拳上」　JPEX涉詐被港警調查

才辦完「拳上」　JPEX涉詐被港警調查

兩個月前才主辦「拳上」的虛擬貨幣交易平台「JPEX」日前遭香港證監會點名沒有牌照後，火速調高了泰達幣（USDT）的提幣手續費，導致許多用戶難以出金。對此，香港證監會表示，JPEX這兩天完全未與他們聯絡，並自行做出了提款的相關安排，事件可能涉及詐騙，已將案件轉介警方，並將協助警方調查。

麥當勞雙人餐只要49元？真相崩潰

麥當勞雙人餐只要49元？真相崩潰

新北男魚池發酒瘋　鐮刀捅警驚險影片曝

新北男魚池發酒瘋　鐮刀捅警驚險影片曝

銀行親睹「送錢給詐騙LIVE」　股癌超震撼

銀行親睹「送錢給詐騙LIVE」　股癌超震撼

台東婦幼警察隊國小巡迴宣導

台東婦幼警察隊國小巡迴宣導

關鍵字：

里港警察詐騙分局長何明祥阻詐高手

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

辦身分證注意！照片規範多一規則

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面