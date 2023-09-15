出動5人勸不了大哥！股癌銀行親睹「堅持送錢LIVE」：震撼

▲警察、櫃員、銀行經理都出動，就是勸不動大哥。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

5個人出動，苦口婆心就是勸不動！知名Podcast節目主持人股癌謝孟恭表示，在銀行看到2名警察、2名櫃員加1位經理的大陣仗，只為開導一位大哥莫送錢給詐騙集團，警察甚至透露拐錢的人已經抓到，只是還沒判刑，大哥最後仍堅持送錢，令他看傻眼「詐騙故事聽很多，親眼目睹滿震撼欸！」

謝孟恭在粉專「股癌 Gooaye」發文，「親眼目睹兩個警察、兩個櫃員、一個經理勸他不要匯款不要領錢，都勸不聽的」，他還聽到警察說，要拐錢的人已經抓到了，只是還沒判刑，還沒判前，犯人要去拐誰，警方也沒辦法阻止，連連拜託大哥不要送錢。

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沒想到話都說成這樣，大哥最後仍舊堅持送錢，令親眼目睹這般堅持的股癌直呼震撼，也在留言處表示，「經過浪費自己精氣神的多次勸說宣導後，我現在是達爾文派。」

貼文吸引超過1.1萬人按讚，就有男網友起鬨，「不要騙我了，我真的有美國軍官女朋友，她會打字會打中文，完全是因為她鄰居是中國人的關係。」股癌見狀也直笑，「提醒大哥您，現在美國小費要給三成，禮數要做到，愛您！」該名男網友又留言玩詐騙老哏，「沒空鳥你，我要匯錢救梅西換他的大力金杯了。」

許多網友則紛紛留言，「達爾文愛您」、「進化成更好的人～愛您」、「生命自然會找到出入的，愛您」、「放下助人情節、尊重他人命運，愛您」、「大哥是對的，愛您！」還有人忍不住搖頭，「財富重新分配的盛況」、「也算是刺激經濟的一種吧」、「好震撼，好想現場目睹，為什麼這麼堅持把錢給出去，而不給自己的小孩呢」、「願者上鉤，善哉。」