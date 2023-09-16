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麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

詐團假冒麥當勞優惠廣告詐騙，台中市光8月就收到25件遭假麥當勞騙的案件。（本刊資料照）

▲詐團假冒麥當勞優惠廣告詐騙，台中市光8月就收到25件遭假麥當勞騙的案件。（資料照）

圖文／鏡週刊

臉書一頁式詐騙廣告多，近日台中市就有一名女子在臉書上滑到假冒麥當勞的廣告，原價300元的雙人餐只要49元，立刻手刀刷卡購入優惠券，沒想到這一刷竟是科威特第納爾幣，折合台幣約5,077元，她才驚覺自己遭詐，趕緊報警並申請信用卡止付。

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台中市刑大經濟組指出，有民眾在臉書看到麥當勞的一頁式廣告，雙層牛肉吉士堡+麥香雞＋6塊麥克雞塊＋中薯＋2杯中飲，原價300元的雙人套餐，使用該優惠券竟只要49元，該民眾立刻跟著頁面指示輸入相關資料後，再刷卡49元。

沒想到這49元的幣別竟是科威特第納爾幣，換算成新台幣約5,077元，受害民眾收到刷卡通知才知被騙，只能趕緊報警並申請信用卡止付。據台中市警局統計，今年8月底共受理28件速食連鎖店詐騙，包含25件假冒麥當勞的、3件假冒肯德基的，受害民眾損失金額高達43萬多元。

警方並整理一頁式詐騙網頁的特徵，包含沒有公司地址及客服電話；售價明顯低於市場行情；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退；廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用貨到付款或信用卡刷卡付款；網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。提醒民眾一定要提高警覺，並可撥打110、165查證。

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