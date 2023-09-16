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兩個月前才風光辦「拳上」　JPEX疑涉詐騙被香港警方調查！

▲▼JPEX《拳上》拳賽今日舉行過磅記者會，賽中參賽的選手鍾培生、劉偉健（Toyz）、反骨男孩孫生、小哥哥艾理、Peeta葛格、6yi7等都出席過磅。會中Toyz與鍾培生一言不合當場打了起來，為比賽增加緊張氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

▲JPEX兩個月前才風光主辦《拳上》，後方背板上還有其標誌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩個月前才主辦「拳上」的虛擬貨幣交易平台「JPEX」日前遭香港證監會點名沒有牌照後，火速調高了泰達幣（USDT）的提幣手續費，導致許多用戶難以出金。對此，香港證監會表示，JPEX這兩天完全未與他們聯絡，並自行做出了提款的相關安排，事件可能涉及詐騙，已將案件轉介警方，並將協助警方調查。

證監會15日指出，自從13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與他們接觸，JPEX發出的聲明、公告，還有對用戶提款的所謂安排與要求，全屬JPEX自行做出。

證監會強調，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，至今也沒有向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。證監會發言人更直言，此事可能涉及詐騙，已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

香港警方15日也證實，14日已經接獲證監會轉介案件，商業罪案調查科現在正調查。香港警務處長蕭澤頤透露，截至15日下午3時為止，警方共收到83人報案，涉款約3400萬港元（約1.3億元新台幣）。

同時，香港警方還呼籲，所有相關投訴可以透過電子報案的方式向警方舉報，商業罪案調查科會一併處理。

▼JPEX是近年竄起的新平台，但在幣圈以外並沒有太大知名度。（圖／翻攝JPEX臉書）

▲▼虛擬貨幣交易平台「JPEX」。（圖／翻攝JPEX臉書）

香港證監會13日發出「警告聲明」表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外找換店，積極地向香港公眾推廣該平台的服務及產品。

證監會說，JPEX的網站在去年7月就已經被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，相關的推廣手法也存在眾多「可疑之處」，包括JPEX聲稱是持牌虛擬貨幣平台、聲稱部分產品提供極高回報，「網紅及場外找換店在社交媒體作出虛假或具誤導性的陳述，證監會已通知他們，要求停止推廣JPEX及有關服務和產品。」

證監會還說，他們接獲散戶投訴，並注意到媒體報導指，有散戶未能從JPEX帳戶提取虛擬資產，或發現結餘被減少及更改。

JPEX遭到點名的同日發出了一篇回應，稱他們今年2月就已經有意向香港證監會申請牌照，但現階段仍在準備當中，尚未遞交牌照申請。

JPEX指控，香港證監會所發出此一針對平台的聲明﹐實為對加密貨幣行業的一個施壓﹐亦反映其無意進行真正實施政策所進行的 Web 3.0 的方針，「就是次證監會的不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請﹐並調整未來的政策發展﹐而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景﹐負上全盤責任。」

JPEX並於14日發出一份特別公告，表示鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明﹐需要進行業務上及政策上的調整﹐已於14 日凌晨進行USDT 提幣手續費的調整。

JPEX為近年新竄起的虛擬貨幣交易平台，但在幣圈以外並不算特別知名，一直到今年7月小巨蛋的「拳上」拳賽舉行之時，JPEX才以主辦方的身份獲得各界大量關注。

▼《拳上》過磅記者會，選手們穿上了JPEX的衣服合照。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼JPEX《拳上》拳賽今日舉行過磅記者會，賽中參賽的選手鍾培生、劉偉健（Toyz）、反骨男孩孫生、小哥哥艾理、Peeta葛格、6yi7等都出席過磅。會中Toyz與鍾培生一言不合當場打了起來，為比賽增加緊張氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

JPEX詐騙虛擬貨幣拳上

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