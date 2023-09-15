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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美方一視同仁！侯友宜見不到紐約市長　卻見到「這人物」顯另類外交

▲侯友宜抵達紐約獲上百僑胞接待。（圖／侯辦提供）

▲侯友宜抵達紐約獲上百僑胞接待。（圖／侯辦提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜於美國時間14日抵達紐約甘迺迪機場，展開8天的訪美行程。從侯友宜15日在紐約的行程可以看到，他將到紐約市警察局參訪，並與紐約警局長愛德華・卡班（Edward Caban）面對面交流。不過原本侯友宜盼能見到紐約市長亞當斯（Eric Adams），但美方表達「fair play（公平原則）」，對所有參選人一視同仁，因此最後侯也確定見不到亞當斯。

國民黨總統參選人上次拜訪美國已是2015年11月的事了，當時參選人是朱立倫，事隔8年，國民黨再次有總統參選人拜訪美國，此行對侯友宜來說意義重大。

總統蔡英文、副總統賴清德數月前曾過境紐約，民眾黨主席柯文哲也於今年4月參訪紐約，多次希望能見到市長亞當斯，但都曾未見過，原本侯友宜的紐約行程極有可能見到亞當斯。不過在美方採「fair play（公平原則）」，對參選人一視同仁，因此最後侯也確認見不到亞當斯。

另，侯友宜在紐約第一天上午將到紐約市警察局，參訪「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，和紐約警局長愛德華・卡班面對面交流。愛德華・卡班出身自紐約市警察局，相信與同為刑警出身的侯友宜見到面，一定會有英雄惜英雄、警探惜警探的感覺，對於侯友宜來說，也是另類的國際外交。

侯友宜於美國時間14日在紐約休息一晚後，15日早上8時20分將召開在美國的首場媒體聯訪，接著將出席外交政策全國委員會座談會、參訪紐約市警局及聯合指揮中心、拜會外交關係委員會、拜會紐約時報總編輯、拜會紐約傳統僑社，最後是參加紐約傳統僑社僑宴。訪美第一天就有7個公開行程，行程相當緊湊。

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