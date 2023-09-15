國民黨緊咬進口蛋議題！　怒轟陳吉仲失職又失格

▲國民黨召開「吃蛋，台灣的尚青」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（15）日召開「吃蛋，台灣的尚青」記者會，質疑農業部部長陳吉仲未妥善照顧台灣蛋農，反而不斷為進口的巴西蛋護航，根本是失職又失格；呼籲農業部應該花更多心思解決台灣本地雞蛋的產銷問題，包括補助生產設備、協助產銷等，多用心照顧台灣蛋農。

國民黨副發言人呂謦煒表示，超思進口巴西蛋的爭議，陳吉仲儼然是超思發言人、巴西雞蛋代言人，地方政府詢問有問題的巴西蛋流向，卻被中央政府拒絕，為什麼中央政府要保密巴西蛋的進口流向？難道是民進黨政府的心虛嗎？難道是過去疫苗採購封存30年的翻版嗎？民進黨政府過去常說要公開透明，結果農業部卻成為「遮羞布」，遮遮掩掩隱瞞真相。

呂謦煒指出，進口巴西蛋根本是問題重重，也讓台灣人民食不安心。民進黨政府沒有幫台灣人民守護健康，卻一直在為超思的巴西蛋講話，民進黨政府可以說是失職又失格。

來自雞蛋產地的彰化立委參選人鄭俊雄表示，要為全台灣民眾食安與蛋農權益發聲，他認為，有缺蛋恐慌危機來自於政府的無所作為，以及人為放消息，讓民眾覺得缺蛋，而有囤積狀況，或有不肖廠商囤積雞蛋，導致缺蛋危機。

鄭俊雄表示，從數據可以發現，彰化飼養1872萬隻蛋雞，一年可生產34億8208萬顆蛋，可供應全台灣150天的需要量。彰化縣產量受中央整體管控，台灣一年能生產大約多少的雞蛋，完全是由農業部控制，而今年整體台灣缺少162萬隻蛋雞，若發覺有缺蛋危機，中央政府應該透過大數據計算，了解需要多少蛋雞才能讓民眾沒有缺蛋危機，所以產銷失衡就是官員無能。

記者會現場並透過電話與彰化蛋農連線，表達心聲；蛋農表示，因為蛋殼外面有肉眼看不見的角質層，可阻擋微生物入侵氣孔，但水洗後氣孔打開，過程中如果沒做好烘乾，雞蛋容易受到汙染，雞蛋反而會壞掉。巴西雞蛋在當地既然清洗過，蛋農覺得很奇怪，洗這麼多次更容易壞掉，農業部怎麼可能不知道？蛋農也指出，雞蛋產量受到農業部控制，所以缺蛋，農業部必須負起責任。

