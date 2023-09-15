黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

▲黃士修（右）擔任郭台銘辦公室發言人。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘參選2024總統連署的搭檔賴佩霞被國民黨智庫陳學聖質疑洗學歷，郭台銘辦公室發言人黃士修以立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具中國廣州暨南大學學位反擊，但傅則表示並未具該校學歷，呼籲「在野管好自己的小狗、家畜」。對此，黃士修表示，他稍早已拜託人向被波及的傅崐萁致歉；傅性格直白，被波及不高興是正常的，「我改天再去找他聊聊，請他諒解」。

針對陳學聖昨質疑賴佩霞洗學歷，黃士修15日受訪提及，陳學聖批賴佩霞洗學歷是很嚴重的問題，因為國民黨包含傅崐萁、萬美玲、台東縣副議長林琮翰、台北市漁產公司董事長鄭世維，「這幾位優秀的政壇前輩，都在廣州暨南大學讀過書，拿過學歷」。

但傅崐萁國會辦公室中午發聲明表示，傅崐萁強調本人從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，現在更未刊登於個人資料的學經歷上。他過去僅曾經與北京清華大學及廣州暨南大學合作與學術交流研討，難道學術交流研討即是洗學歷？盼各界能實事求是，並善盡查證責任。

該聲明也強調，傅崐萁再次呼籲在野各陣營須團結才能對抗、下架無能、失格、腐敗的民進黨，也籲請在野各陣營管好自己的小雞、小狗、家禽、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人，對於在野整合與團結並沒有任何幫助與好處，反而使親者痛，仇者快。

對於傅崐萁辦公室的聲明，黃士修向《東森新媒體ETtoday》表示，這次是陳學聖的發言，由國民黨革實院副院長何志勇特地發出新聞稿，代表國民黨官方立場，讓他不得不回應，而他稍早也拜託人向被波及的傅崐萁致歉。

黃士修說，在他還沒加入郭辦前，有次傅崐萁找他聊天，傅就很憂心在野互打整合無望，民進黨繼續執政。傅崐萁性格直白，被波及不高興是正常的，「我改天再去找他聊聊，請他諒解」。

另外，黃士修也提及稍早自己發出的聲明，內容已寫「傅委員、萬委員、林副議長、鄭董，都是我敬重的前輩，過去更受過其中幾位的幫助。因為賴女士的參選、陳委員的失言，讓國民黨的朋友遭受波及，我在此也必須對他們說，很不好意思」。