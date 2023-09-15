睽違16年！太管處招募保育志工　10 ／1起報名40個名額

▲太魯閣保育志工年會活動(圖／太管處提供資料照片，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

距前梯次招募，16年後太管處再次辦理保育志工招募囉，報名日期自10月1日起至10月15日止，凡年滿18歲以上、65歲以下喜愛大自然，對太魯閣高山步道環境維護與活動支援工作充滿熱忱的民眾，歡迎您加入國家公園保育志工的行列。

▲南湖山區山屋軟墊鋪設。

為落實行政院山林開放政策，民眾進入本園區高山步道人數亦趨增加，而近年來太魯閣國家公園已陸續完成園區高山步道山屋的興建，如南湖圈谷、雲稜、屏風、鋸東、奇萊東稜線-磐石中峰、北鞍三叉、大理石營地等避難山屋包含高山公廁，由於山屋及公廁使用量大且維護實屬不易，因現有人力不足維護作業艱辛，為能賡續辦理園區經營管理持續推動山林開放政策，因應日益增加的登山安全宣導管理，歡迎您投入國家公園保育志工的行列，成為服務山友與生態保育之橋樑。

▲保育志工砂卡礑溪淨溪。

太管處今年規劃招募40名保育志工，將協助園區登山安全宣導、保育巡查及中高低海拔步道環境設施維護與生態資料調查、支援活動辦理等工作。報名收件日期自10月1日起至10月15日止，請有願意投入生態保育服務工作，且能全程參加面試考核及培訓課程與實習訓練者，即可至太魯閣國家公園網站（http://www.taroko.gov.tw/）下載112年度保育志工招募計畫，填妥報名表以E-mail郵寄方式寄至報名聯繫窗口電子信箱（保育志工報名信箱：tnpbaoyu@taroko.gov.tw），並註明『報名112年度太魯閣國家公園保育志工甄選』。

▲保育志工奇萊稜線山屋周遭環境淨山 。

甄選第一階段先經書面審查並各擇優60人進行第二階段複審，預計錄取40名進行培訓，培訓課程入選後另行通知，完成培訓課程階段即取得實習志工資格，實習訓練至113年底並經考評合格者，即正式加入太魯閣國家公園保育志工行列。

太管處期待更多有志於投入高山生態環境維護、資源保育、熱愛大自然的夥伴一起加入保育志工的行列。相關招募細節請電洽太管處遊憩服務課/林先生。洽詢電話：（03）8621100分機603。