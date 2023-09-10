花錢當志工！號召民眾上山幫修路還要繳報名費　林業署活動惹議

▲林業署號召民眾上山當志工協助修復步道，還要收報名費惹議。（圖／翻攝自Facebook／林業署）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署台東分署將於10月26至30日舉辦「2023年嘉明湖手作步道工作假期」，號召民眾上山當志工，協助進行步道修復工作，擔任5天志工卻還要繳交6500元的報名費，引發網友質疑，上山做志工幫忙修路，還要自己掏腰包付錢？真是名符其實的「出錢出力」。

林業署臉書粉專招募「2023嘉明湖手作步道工作假期」志工，號召年滿18歲、熱愛手作步道的民眾報名加入，一起體驗扛著十字鎬、搬著大石頭、鋸著木頭，埋首修復步道，而且工作地點僅在嘉明湖步道上，並不會安排前往嘉明湖。不過要參加這項志工體驗，必須繳交6500元的費用。

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林業署這項招募訊息，在網路上引發熱議，有網友就說：「我沒看錯吧！花錢當志工」、「去做工還要花錢」、「要付費的志工」、「居然還要繳錢去工作」，也有網友認為，擔任志工本來就需要熱忱，但一切勞務都是有價的，尤其高山上的勞力工作，政府以志工、學習之名，免費取得勞務，連食宿交通成本都不用負擔，感覺有點剝削民眾的熱忱。

對此，林業署說明，整個工作假期是5天4夜，所收取的6500元主要是食、宿、接駁車費用、每日的講師，以及最後一天的長濱阿美族文化體驗費用，雖然是招募各地志工來為嘉明湖步道做修復，但每天的課程內容也都十分精實，今年已經是第8年舉辦，過去參與過的志工都肯定此項活動，不過也歡迎各界提出建議，往後會納入活動規劃參考。