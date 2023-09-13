花蓮石雕藝術季9 ／30登場 　結合NFT科技可輕鬆收藏

▲花蓮縣政府邀請衆多貴賓於高陽益實業為活動揭開序幕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

倒數計時，即將登陸「石宇宙STONEVERSE」，歷經疫情、睽違已久，9月30日至10月29日即將在花蓮縣文化局園區舉行「2023花蓮國際石雕藝術季─石宇宙STONEVERSE」。12日於花蓮吉安高陽益實業，邀請衆多貴賓與會為活動揭開序幕。



此前台北記者會除了宣告石雕季即將開跑外、更結合了小型快閃展，讓來到現場的朋友們搶先了解本屆石雕藝術季所蘊含脈絡及結合科技的嶄新概念。策展人胡朝聖表示有別以往展場的大型石雕創作，在本屆更為完整體現花蓮石材生態的「宇宙」概念，加之結合當今NFT科技應用，讓來者能輕鬆收藏石雕藝術。



花蓮記者會直接將場域搬進全台唯一蛇紋石加工廠─高陽益實業（三泰礦業）舉辦，文化局長吳勁毅表示能在大型鑽石拉鋸機前方感受切割石材的震撼，除了感謝高陽益實業許育仁總經理的鼎力相助，更加深觀者與石材產業的連結感，並且呼應石宇宙從原石到產品化、藝術呈現的多元樣貌。

▲花蓮文化局長吳勁毅表示，高陽益實業鼎力相助，更加深觀者與石材產業的連結感。



此外本次記者會也特別邀請花蓮在地樂團「聲子樂集-擊樂團」所帶來曲目「舞姬」。由音樂總監林希哲老師為今年「石宇宙」主題，特別從文化局商借出石頭樂器，並結合肢體與石材、石板重新創作編曲，將花蓮在地石材加入敲擊行列，演繹出獨具特色的石頭樂章，配合大型鑽石拉鋸機背景的水霧及燈光，氛圍壯闊。



石雕藝術作為石材呈顯美感的方式之一，從古希臘時期便具備其深遠的歷史脈絡。花蓮國際石雕藝術季始終保持初心，為在地產業乃至藝術發展盡一份心，在歷史洪流裡紮穩踏實，打造屬於當代石雕藝術的一席之地，文化局長更表示石雕季官方IG甫推出便吸引來自世界各地的雕塑家踴躍詢問，可見花蓮國際石雕藝術季早已在國際間打響名號，成為當代藝術亮點。

「石頭的故鄉─花蓮」擁有豐富的礦藏提供石雕藝術的發展為最深厚的基礎。花蓮國際石雕藝術季歷經多年來的精益求精，從花蓮出發、放眼國際，藉由實地創作營連結外國藝術家互相交流、成長，成為了與世界交流的橋樑。

▲策展人胡朝聖（白衣者）表示，有別以往在本屆更為完整體現花蓮石材生態的「宇宙」概念。



除了特展「心形之爆」與戶外創作營外，活動期間每週六、日於文化局你來廣場及詩路有週末藝術市集和石破天驚創作坊，每週不同主題提供多元的美食、文創及手作體驗，歡迎大家在9月30日至10月29日間一同踴躍參與。歡迎喜愛石雕藝術的朋友持續鎖定【2023花蓮國際石雕藝術季官方網站】和臉書搜尋【花蓮國際石雕藝術季】粉絲頁！

官方網站 ：https://stone.hccc.gov.tw/stoneverse/

粉絲專頁 ：https://www.facebook.com/Hualien.Stone.Sculpture

IG：https://www.instagram.com/hualien.stone.sculpture/

《心形之爆》特展｜9 ／30（六）-12 ／24（日）09:00-17:00（週一休園）｜花蓮縣石雕博物館

戶外創作營 ｜9 ／30（六）-10 ／29（日）09:00-17:00（週一休園）｜花蓮縣文化局園區

石雕季開幕典禮 ｜9 ／30（六）10:00｜文化局演藝堂外舞台

石雕季閉幕典禮 ｜10 ／28（六）14:30｜文化局演藝堂外舞台

週末藝術市集 ｜9 ／30（六）-10 ／29（日）每週六日10:00-16:00｜你來廣場及詩路