港湖綠分裂！陳時中立場尷尬　吳欣岱：他是賴清德競總主委非高嘉瑜的

▲台灣基進黨提名吳欣岱參選港湖立委。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。對於過去曾出席黨部開幕的前衛福部長陳時中是否立場尷尬？吳欣岱回應，陳時中是賴清德競選總部主委，不是高嘉瑜競選總部主委，支持賴清德是彼此共同目標。

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局。基進黨15日正式提名吳欣岱參選內湖南港立委，多位獨派團體領袖、國政顧問黃越綏、資深媒體人馮賢賢都到場支持。

對於前衛福部長陳時中表示挺高嘉瑜，吳欣岱回應，自己和部長在醫療體系上陸續都有交流，蠻常有互動，加油打氣一定有，至於合作形式要再討論。

至於是否覺得陳時中處境尷尬？吳欣岱表示，不會，因為陳時中是賴清德競選總部主委，不是高嘉瑜競選總部主委，支持賴清德是共同目標，自己跟陳時中有一樣的目標，希望更多選民可以認知到，賴清德做為一個正常且優秀的總統候選人值得更多選票。

對於李彥秀稱其為可敬對手？吳欣岱指出，認同她的判斷，自己確實是可敬對手，但台灣基進的主張就是國民黨不倒、台灣不會好，李彥秀必須回去好好審視自己這幾年來，在內湖南港擔任民意代表到底都做了什麼，有沒有跟隨中國認知作戰打擊台灣本土產業？不管是高端、蛋業，還是更久之前的宇昌案？這些歷史紀錄，接下來她都會一一跟大家說明。