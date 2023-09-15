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醫師暴力接生！美男嬰「身首分離」產道取出斷頭　還公布屍檢照片

▲▼美國喬治亞州女子蘿絲（Jessica Ross）與丈夫泰勒（Treveon Isaiah Taylor Sr.），以及他們的律師林奇（Cory Lynch，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國喬治亞州女子蘿絲（Jessica Ross）與丈夫泰勒（Treveon Isaiah Taylor Sr.），以及他們的律師林奇（Cory Lynch，左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一對年輕夫妻對兩名醫生提起訴訟，他們指控婦產科醫生在協助分娩時過度暴力，導致未出世的男嬰身首分離，軀幹與腿部經剖腹產取出，但頭部卻從產道分娩。另一名病理學醫師事後將驗屍影像公開於網路社群，夫妻認為這行為延續了虐待，因此也對他提告。

根據福斯新聞、每日郵報報導，20歲女子蘿絲（Jessica Ross）與21歲丈夫泰勒（Treveon Isaiah Taylor Sr.）今年7月對接生的婦產科醫師茱莉安（Tracey St. Julian）提告，指控她在7月9日分娩過程中過度暴力，男嬰肩膀卡在蘿絲的產道中，茱莉安卻用力拉扯孩子的頭部與頸部，導致頭骨、臉、頸部骨折，最後在凌晨12時11分剖腹取出軀幹與腿部，頭部則從產道分娩，男嬰夭折。

起訴書提到，醫院最初沒有將孩子骨折的情況告知產婦蘿絲與其家屬，也不鼓勵家屬尋求驗屍，還希望他們不要將孩子帶到殯儀館，而是建議直接火化。代表夫妻的一名律師林奇（Cory Lynch）表示，「他們極盡所能地不讓家屬知道發生了什麼。」

蘿絲與泰勒支付2500美元（約新台幣7.9萬元）給病理學醫生蓋茲（Jackson Gates）為孩子驗屍，然而，蓋茲驗完屍的隔天竟在未經允許的情況下，將男嬰的全臉照片與解剖器官影片上傳網路社交媒體。另一名律師艾德蒙（Rod Edmond）表示，這種行為形同延續對孩子的虐待，因此家屬也對他提告。蓋茲解釋一切都是出於教育目的。目前2起訴訟程序皆仍在進行中。

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