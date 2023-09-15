送貨比工程師更賺！　美外送員曝薪資單「周薪7.6萬↑」

▲美國UPS快遞司機周薪高達7.6萬台幣。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國UPS快遞公司先前發生司機在工作時暈倒死亡的案例，進而爆出該公司的惡劣工作環境與超時工作導致員工過勞等一系列問題，而在與UPS卡車駕駛工會達成協議後，UPS最終妥協，決定加薪並改善福利。一名只有高中學歷的UPS快遞司機就在網路上分享了最近的薪資單，其中顯示他一周的稅前薪資超過2400美金（約新台幣7.6萬元），也讓許多白領甚至工程師驚嘆，快遞員竟比自己賺得還多。

根據《商業內幕》報導，德克薩斯州一名57歲的UPS司機在工作中暈倒死亡，引發爭議。據報導，UPS司機必須長期待在沒有冷氣的卡車上，忍受炎熱的夏天與長時間的工作。隨後UPS卡車駕駛工會開始與公司進行談判，最終UPS鬆口改善工作環境、福利，包含自明年起在卡車上安裝冷氣，並承諾加薪。

一名自稱是UPS司機的網友12日在網路論壇Reddit上傳了一張薪資單，瞬間引發熱烈討論。該名網友稱，自己一周工作了49個小時，而他的稅前收入超過2400美元（約新台幣7.6萬元）。該名司機還強調自己甚至只有高中學歷，並說這一切都是工會的功勞。

根據UPS近日與工會達成的協議，該公司承諾對全職快遞司機加薪2.5萬美元（約新台幣80萬），總年收入為17萬美元（約新台幣543萬）。不過相關的加薪消息也引發其他產業的討論，在該篇貼文下，有白領人士直言，UPS的快遞司機賺得比他們還多，甚至有一名航天工程師稱，他的薪水更少。

另一名在亞馬遜工作的快遞司機也不滿表示，明明他們的工作本質是一樣的，但他的時薪卻只有17美元（約新台幣543）。

原PO則表示，自己在UPS工作了5年，儘管薪水不錯，但是每天的工作強度都很高，非常累人。